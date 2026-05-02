Es oficial en Querétaro: todos los autos que no cumplan este requisito no podrán realizar la verificación vehicular en mayo 2026

El gobierno de Querétaro confirma un nuevo filtro para mayo 2026 que dejará fuera del trámite a una parte importante del parque vehicular. La medida apunta directo a quienes intenten llegar al verificentro sin tener su documentación al día.

La regla afecta a todos los autos que circulan por la entidad y se aplicará sin excepciones en los próximos meses. Quien no cumpla este requisito simplemente no podrá realizar la verificación vehicular en mayo 2026, aunque ya tenga su cita asignada.

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Qué autos quedan fuera de la verificación en mayo 2026

El filtro impacta de lleno a los vehículos cuyos conductores no presenten la documentación oficial completa al momento del trámite. Sin esos papeles en mano, el verificentro rechaza el acceso al proceso.

La autoridad estatal exige tres documentos: tarjeta de circulación vigente y original, certificado de la verificación anterior y comprobante de pago de multa impreso. Este último aplica solo si al conductor se le pasó la verificación previa.

Sin alguno de esos papeles, el auto queda automáticamente rechazado. La medida busca cerrar el paso a vehículos con trámites pendientes y evitar que avancen autos sin historial verificable en el sistema.

Queretaro-verificacion (1).jpg Todo conductor debe conocer cuánto cuesta la verificación vehicular en Querétaro este año. (Facebook Verifiqro)

Estos son los precios de la verificación vehicular en Querétaro 2026

El costo cambia según el holograma que reciba cada auto, definido por modelo, año y nivel de emisiones. La autoridad estatal publicó el tarifario oficial vigente.

Estos son los precios actualizados para 2026:

Holograma 00: mil 697 pesos

Holograma 0: 735 pesos

Holograma 1: 431 pesos

Holograma 2: 431 pesos

Holograma 2 para autos de carga: 185 pesos

Rechazo: 125 pesos

El rechazo también tiene costo, así que llegar sin papeles igual cuesta dinero. Por eso conviene revisar la documentación antes de moverse al verificentro y evitar pagar dos veces por el mismo auto.

¿Cómo sacar tu cita para verificar en Querétaro?

El trámite de la cita se hace 100% en línea desde la plataforma oficial VerifiQro, disponible para todos los habitantes del estado. No hace falta ir presencial para agendar.

Estos son los pasos exactos para reservar tu turno:

Ingresar al sitio oficial del gobierno de Querétaro

del gobierno de Querétaro Seleccionar el apartado “registrar cita”

Escribir el texto de la imagen de verificación que aparece en pantalla

Revisar los requisitos completos antes de avanzar

antes de avanzar Confirmar el día, horario y verificentro asignado

Tener la tarjeta de circulación original y el certificado anterior antes de agendar evita rebotes en el sistema. Sin esos dos papeles listos, el trámite no avanza ni siquiera en la etapa digital.

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