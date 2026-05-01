Es oficial en Jalisco durante mayo: todos estos vehículos podrán realizar GRATIS la verificación vehicular

El Gobierno de Jalisco mantiene activo su programa de Verificación Vehicular Responsable durante todo lo que resta de 2026. La medida es obligatoria, aplica en el Área Metropolitana de Guadalajara y otras zonas del estado, y este mayo trae una novedad que no todos los conductores conocen.

Hay un grupo de vehículos que no paga nada para verificar. El precio regular del trámite es de 500 pesos — o 550 si el conductor se pasa del periodo asignado. Pero para algunos, ese costo desaparece por completo.

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¿Cuáles vehículos verifican GRATIS en Jalisco este mayo?

Los inscritos en Refrendo y Verificación Increíble 2026 acceden al beneficio sin pagar los 500 pesos. El trámite no tiene costo adicional si respetan su periodo asignado. Esa es la única condición.

El pago, cuando aplica, es exclusivamente digital con tarjeta bancaria al agendar la cita en el portal oficial. El sistema genera un comprobante que el conductor presenta impreso o en su celular el día de la revisión. Sin ese documento, no hay verificación.

El programa busca reducir emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en Jalisco. Las autoridades lo enmarcan como una acción de salud pública, no solo un trámite administrativo.

verificacion-vehicular-.jpg Solos los que hayan pagado el Refrendo podrán verificar gratis en mayo. (Notimex)

Vehículos exentos de la verificación vehicular en Jalisco

No todos los autos deben verificar. Jalisco reconoce varias excepciones dentro del programa:

Modelos del año en curso (2026) o del año siguiente (2027)

(2026) o del año siguiente (2027) Vehículos eléctricos e híbridos

Unidades con placas federales

Automóviles clásicos reconocidos oficialmente

reconocidos oficialmente Motocicletas

Maquinaria de construcción

Estos vehículos quedan fuera de la obligación de prueba de emisiones. Si tu auto entra en alguna de estas categorías, no necesitas agendar cita.

Las autoridades ambientales reiteran que mantener los autos en condiciones óptimas reduce gases tóxicos y contribuye a frenar el cambio climático en la región.

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