Cuando el amor no es suficiente, la única opción que queda es separarse, y en México, esta tendencia va a la alta.

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¿Cómo divorciarse en San Luis Potosí?

El divorcio administrativo es el proceso más rápido y común en el estado. Toma solo 5 días y es aplicable para las ex parejas que están en mutuo acuerdo, no tienen hijos o descendientes tienen más de 25 años cumplidos.

Según la página de trámites del gobierno de San Luis Potosí, el trámite es rápido porque se realiza directamente en el Registro Civil y su plazo de respuesta es en menos de una semana.

El costo actualizado tiene un valor de $5,232.00 pesos, el cual se paga directamente en la Secretaría de Finanzas antes de iniciar el trámite.

¿Tu pareja te calla cuando emites tu opinión? ¿te prohíbe ver a tu familia o seres queridos? ¿te limita?, eso también es violencia. Si sufres algún tipo de conducta violenta en casa, el @CJMujeresSLP está para apoyarte. pic.twitter.com/LgBCz6CZhu — Gobierno del Estado de San Luis Potosí (@GobEdoSLP) July 10, 2020

¿Qué documentos necesito para divorciarme?

Los 4 documentos indispensables para separarte son:

Actas de nacimiento de ambos en formato original

Acta de matrimonio, también en original

Identificación oficial vigente como INE o pasaporte

Certificado médico

¿Cómo es el proceso paso a paso?

Ambos deben acudir a cualquier Oficialía del Registro Civil en San Luis Potosí, cuya sede principal y cajeros automáticos —o kioscos— se encuentran en la capital. Las ubicaciones principales y oficinas son:

Oficialía 10 Registro Civil de San Luis Potosí: Av. Ricardo Basilio Anaya 1419; número 444 816 4067; abierto hasta las 6 p.m.

Av. Ricardo Basilio Anaya 1419; número 444 816 4067; abierto hasta las 6 p.m. Oficialía 1era. del Registro Civil: Calle Morelos 633; número 444 812 1864; abierto hasta las 3 p.m.

Calle Morelos 633; número 444 812 1864; abierto hasta las 3 p.m. Dirección de Registro Civil 2.9: Simón Bolívar 965; número 444 100 9000; abierto hasta las 3 p.m.

Para consultar por municipios, puedes consultar el siguiente enlace del Gobierno del estado.

Una vez ahí:

Llenen la solicitud y entreguen los documentos

Asistan a la cita de audiencia para ratificar la decisión, deben ir acompañados de dos testigos

Finalmente, reciban su acta de divorcio original

¿Cuál es la diferencia entre divorcio administrativo y voluntario?

El administrativo se prohíbe si los hijos son menores de edad o dependientes, mientras que el voluntario es obligatorio para proteger los intereses de los descendientes como pensión alimenticia, custodia y visitas.

Asimismo, el administrativo es ideal para quienes se separaron por bienes separados o ya liquidaron su sociedad conyugal, mientras que el voluntario permite integrar un acuerdo a través de un juez para dividir casa, autos y deudas.

En el administrativo no son necesario los abogados, mientras que en el voluntario se requiere a fuerza de uno —particular o de oficio— para redactar el convenio y llevar el caso ante un juez.

El administrativo es la opción rápida, mientras que el voluntario toma de 1 a 3 meses dependiendo del juzgado.