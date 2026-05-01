Es oficial en Veracruz: todos los vehículos nuevos deben realizar este trámite obligatorio dentro de los los 60 días naturales

En Veracruz, los vehículos nuevos no están exentos de cumplir con la verificación vehicular. De acuerdo con el programa vigente, quienes registren un auto por primera vez deberán realizar este trámite en un plazo específico o podrían enfrentar problemas administrativos.

La disposición forma parte del esquema obligatorio de control de emisiones que aplica en todo el estado para unidades que utilizan gasolina, diésel, gas LP o gas natural.

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¿Cuál es el trámite obligatorio para vehículos nuevos en Veracruz?

Los autos nuevos —ya sean de agencia o unidades usadas que se registren por primera vez— deberán realizar su verificación vehicular dentro de los 60 días naturales posteriores a la emisión de la tarjeta de circulación.

Este proceso se realiza en centros autorizados y es indispensable para obtener la constancia correspondiente al semestre en curso.

A través de @ssptransitover mantenemos el "Operativo Maceta” para notificar y retirar vehículos en situación de abandono, que representan focos de inseguridad.



✔️ 1323 vehículos notificados

✔️ 1182 retirados por sus propietarios

✔️ 112 retirados con grúa

✔️ 112 infracciones pic.twitter.com/WuoByyNgzK — SSP Veracruz (@SP_Veracruz) April 1, 2026

¿Qué pasa si no se cumple con este plazo?

Aunque el programa establece la verificación como un requisito obligatorio y permanente, no cumplir con los tiempos puede derivar en sanciones o en la imposibilidad de realizar otros trámites vehiculares.

Además, los vehículos deberán seguir verificando de forma periódica cada semestre, conforme al calendario oficial basado en el último dígito de la placa.

¿Cómo funciona la verificación vehicular en el estado?

El proceso se lleva a cabo en instalaciones autorizadas como Verificentros, donde se aplican distintas pruebas según el tipo de vehículo:

Prueba dinámica para autos a gasolina y combustibles alternos

para autos a gasolina y combustibles alternos Prueba estática en casos específicos definidos por el fabricante

en casos específicos definidos por el fabricante Prueba de opacidad para vehículos diésel

Dependiendo del resultado, se puede obtener una constancia aprobatoria o un rechazo, en cuyo caso el vehículo deberá someterse nuevamente a revisión.

Calendario de verificación vehicular en Veracruz

La verificación en Veracruz se realiza dos veces al año, conforme al color del engomado y el último dígito de la placa:

Amarillo (5 y 6): enero–febrero / julio–agosto

enero–febrero / julio–agosto Rosa (7 y 8): febrero–marzo / agosto–septiembre

febrero–marzo / agosto–septiembre Rojo (3 y 4): marzo–abril / septiembre–octubre

marzo–abril / septiembre–octubre Verde (1 y 2): abril–mayo / octubre–noviembre

abril–mayo / octubre–noviembre Azul (9 y 0): mayo–junio / noviembre–diciembre

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