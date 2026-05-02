Activan protocolos de seguridad por amenaza de bomba en el AICM

La tarde de este sábado 02 de mayo, se presentó un reporte de posible amenaza de bomba que movilizó a las autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

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De acuerdo con su publicación en redes sociales, la aerolínea Viva Aerobus fue quien levantó el reporte. La aeronave afectada fue XA-VBM, con los vuelos VB1029 procedente de Cancún y VB 1104, con destino a Mérida, estacionada en la posición 13 de la Terminal 1.

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Esta tarde se presentó un reporte de posible amenaza de bomba informado por la aerolínea Viva Aerobus, relacionado con la aeronave matrícula XA-VBM y los vuelos: VB1029 procedente de Cancún y VB 1104, con destino a Mérida, estacionada en la posición 13 de la… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) May 2, 2026

¿De verdad había una bomba en un vuelo de Viva Aerobus?

Tras el reporte, personal de Seguridad de la Aviación Civil (AVSEC, por sus siglas en inglés) del aeropuerto y de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria llevaron a cabo la revisión de la aeronave y del equipaje.

A través de los elementos del equipo de Búsqueda, Localización y Neutralización de Artefactos Explosivos (BLONAE), en coordinación con la Comandancia General del AICM, confirmaron que no se encontró ningún artefacto explosivo.

Conforme a los protocolos de actuación autorizados, ninguno de los elementos de seguridad encontró indicios de presencia de alguna bomba, como se había reportado.

¿Qué hacer en caso de sospecha de bomba en el AICM?

Mantener la calma

No tocar objetos extraños

Notificar inmediatamente al personal de seguridad

En casos extremos, llamar al 911 para solicitar ayuda externa

Evitar usar celulares cerca del objeto

Seguir las instrucciones de evacuación de manera ordenada

Cooperar con las autoridades para la inspección

En caso de amenazas verbales, recuerda los detalles físicos de la persona como sexo, edad, actitud y rasgos faciales. Si hay emergencias médicas, el AICM cuenta con servicios médicos en las Terminales 1 y 2, en las Salas B (Nacional) y G (Internacional).