Confirmado en Hidalgo: estas placas ya tienen que verificar desde mayo y el tiempo empieza a correr

Hay conductores en Hidalgo que este mayo no pueden ignorar el calendario oficial de verificación vehicular. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del estado (Semarnath) ya activó las fechas, y quien no cumpla en tiempo queda fuera del reglamento. No es un aviso menor: afecta directamente la circulación legal del vehículo en todo el estado.

El trámite certifica que tu auto cumple los estándares de emisión de gases contaminantes que exige la norma ambiental. Pero este 2026 hay un dato que muchos conductores todavía no manejan — y el tiempo para aprovecharlo ya empieza a correr.

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¿Qué placas en Hidalgo tienen que verificar en mayo?

Este mes le toca a los vehículos con engomado azul. Según el calendario oficial de la Semarnath, aplica específicamente para autos con terminación de placa 0 y 9. Si tu auto entra en esa categoría, el trámite es obligatorio — no es opcional ni postergable sin consecuencias para tu permiso de circulación en el estado.

La ventaja económica que pocos conocen: en 2026 sigue vigente el subsidio del 50% sobre el costo base de la verificación vehicular en Hidalgo. La Semarnath lo confirmó. El descuento ya está activo para quienes verifiquen dentro del calendario — pero solo aplica si el trámite se hace en el mes que corresponde.

Faltar a la verificación en la fecha asignada no solo genera multas — puede dejar el vehículo fuera de circulación legal hasta que el trámite se complete. En Hidalgo, los controles sobre placas vencidas se intensificaron este año, y circular sin el holograma vigente expone al conductor a sanciones en cualquier punto de revisión del estado.

Placas en Hidalgo Estas placas son las que deben verificar en Hidalgo durante mayo. (Gobierno de Hidalgo | Facebook)

Precios y horarios de la verificación en Hidalgo 2026

El costo varía según el holograma asignado a tu vehículo. Estas son las cuotas oficiales vigentes con el subsidio aplicado:

Holograma 00: $1,371 pesos

$1,371 pesos Holograma 0: $686 pesos

$686 pesos Holograma 1 y 2: $476 pesos

$476 pesos Exento: $266 pesos

Los Centros de Verificación operan de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas. Los sábados el horario es de 9:00 a 14:00 horas. Revisá el engomado antes de salir: el holograma define el precio que pagás en ventanilla, y llegar sin esa información puede retrasar el trámite de forma innecesaria.

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