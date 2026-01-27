Veracruz aumenta el costo de las multas de tránsito a partir del 1 de febrero
La Dirección de Tránsito estatal anticipa multas más caras por el aumento de la UMA. La autoridad demanda renovar la licencia para evitar estos nuevos cobros.
La Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial (DGTSV) de Veracruz aplicará el nuevo tabulador de infracciones basado en la actualización de la UMA 2026. El INEGI establece que el valor de esta unidad subirá a 117.31 pesos, lo que encarece directamente las sanciones estatales.
¿En cuánto saldrá la multa por manejar sin licencia vigente en Veracruz?
La DGTSV advierte que conducir con la licencia vencida o sin el permiso correspondiente es una infracción grave. A partir del 1 de febrero, las sanciones económicas se ajustan al valor de la nueva UMA , obligando a los conductores a regularizar sus documentos para evitar el siguiente impacto financiero:
- Conductores particulares: La sanción oscila entre 16 y 30 UMA, lo que representa un costo de $1,876.96 hasta $3,519.30.
- Choferes de transporte público: La multa es más severa, de 31 a 40 UMA, alcanzando montos de $3,636.61 a $4,692.40.
Hay que considerar que estos montos pueden incrementarse si existen agravantes como la reincidencia o si la infracción se comete bajo los efectos del alcohol. La autoridad estatal garantiza un beneficio de descuento del 50% por pronto pago si la multa se liquida dentro de los primeros cinco a diez días hábiles tras la boleta, siempre que no sea una falta catalogada como "muy grave".
Tabulador 2026: Otras infracciones que suben de precio en Veracruz
La Dirección General de Tránsito establece que el incremento del 3.69% en la UMA afecta la totalidad del reglamento estatal. El usuario debe anticipar que el resto de las faltas recurrentes también sufrirán una actualización en sus costos mínimos y máximos:
- Exceso de velocidad: Sanciones que se ajustan proporcionalmente al nuevo valor de la unidad.
- Uso de celular al conducir: Infracción que demanda el pago inmediato bajo los nuevos parámetros fiscales.
- Estacionarse en lugares prohibidos: Actualización automática del monto en el sistema de cobro estatal.
Para evitar estos cargos adicionales, la autoridad recomienda acudir a los módulos de atención para la renovación de su documento. Usted puede consultar el estado de sus adeudos vehiculares o agendar una cita para su licencia a través del portal oficial de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) en: www.veracruz.gob.mx/finanzas .
