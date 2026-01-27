Veracruz aumenta el costo de las multas de tránsito a partir del 1 de febrero

La Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial (DGTSV) de Veracruz aplicará el nuevo tabulador de infracciones basado en la actualización de la UMA 2026. El INEGI establece que el valor de esta unidad subirá a 117.31 pesos, lo que encarece directamente las sanciones estatales.

¿En cuánto saldrá la multa por manejar sin licencia vigente en Veracruz?

La DGTSV advierte que conducir con la licencia vencida o sin el permiso correspondiente es una infracción grave. A partir del 1 de febrero, las sanciones económicas se ajustan al valor de la nueva UMA , obligando a los conductores a regularizar sus documentos para evitar el siguiente impacto financiero:

Conductores particulares: La sanción oscila entre 16 y 30 UMA, lo que representa un costo de $1,876.96 hasta $3,519.30 .

La sanción oscila entre 16 y 30 UMA, lo que representa un costo de . Choferes de transporte público: La multa es más severa, de 31 a 40 UMA, alcanzando montos de $3,636.61 a $4,692.40.

Hay que considerar que estos montos pueden incrementarse si existen agravantes como la reincidencia o si la infracción se comete bajo los efectos del alcohol. La autoridad estatal garantiza un beneficio de descuento del 50% por pronto pago si la multa se liquida dentro de los primeros cinco a diez días hábiles tras la boleta, siempre que no sea una falta catalogada como "muy grave".

Tabulador 2026: Otras infracciones que suben de precio en Veracruz

La Dirección General de Tránsito establece que el incremento del 3.69% en la UMA afecta la totalidad del reglamento estatal. El usuario debe anticipar que el resto de las faltas recurrentes también sufrirán una actualización en sus costos mínimos y máximos:

Exceso de velocidad: Sanciones que se ajustan proporcionalmente al nuevo valor de la unidad.

Sanciones que se ajustan proporcionalmente al nuevo valor de la unidad. Uso de celular al conducir: Infracción que demanda el pago inmediato bajo los nuevos parámetros fiscales.

Infracción que demanda el pago inmediato bajo los nuevos parámetros fiscales. Estacionarse en lugares prohibidos: Actualización automática del monto en el sistema de cobro estatal.

Para evitar estos cargos adicionales, la autoridad recomienda acudir a los módulos de atención para la renovación de su documento. Usted puede consultar el estado de sus adeudos vehiculares o agendar una cita para su licencia a través del portal oficial de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) en: www.veracruz.gob.mx/finanzas .