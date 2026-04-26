Rescatan a más de 40 perros que sufrían maltrato en casa de Veracruz

Los perros se hallaban en condiciones de maltrato en un domicilio de la colonia Iquisa.

Los perros se hallaban en condiciones de maltrato en un domicilio de la colonia Iquisa. | Getty Images

La Fiscalía General del Estado de Veracruz rescató a 42 perros en condiciones de maltrato tras un cateo en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz y los llevó al Departamento de Sanidad del Ayuntamiento para recibir la atención necesaria.

El cateo se realizó luego de una denuncia ciudadana en un domicilio ubicado en la colonia Iquisa del municipio de Coatzacoalcos. La inspección fue ejecutada por un equipo multidisciplinario de fiscales, peritos y policías ministeriales, quienes constataron que los ejemplares de diversas razas presentaban signos de vulnerabilidad y falta de cuidados básicos.

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En el lugar se aseguró una identificación oficial y un acta de nacimiento, pruebas que ya fueron incorporadas a la carpeta de investigación correspondiente. Asimismo, la Fiscalía General del Estado informó que continúan las investigaciones para localizar a quienes resulten responsables de estos hechos para llevarlos ante la justicia.

¿Cómo se castiga el maltrato animal en Veracruz?

En Veracruz, el maltrato animal está contemplado en el Código Penal y las penas van de los seis meses hasta los dos años de prisión. Si fallece a causa de las heridas, las sanciones se elevan de uno a tres años de cárcel, así como multas económicas.

¿Cómo denunciar un caso de maltrato animal en Veracruz?

La directora de Salud y Protección Animal del Ayuntamiento de Veracruz, Dolores Sarmiento, señaló que las personas que quieran reportar un caso de maltrato animal pueden presentarse a la instalaciones del parque Reino Mágico o marcar al teléfono 2292001035.

Recordó que en materia de protección animal, la Reforma Constitucional en el Estado de Veracruz ya fue aprobada, y en ella se plasma que oficialmente los animales son seres sintientes y sujetos de protección especial.