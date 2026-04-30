Asesinan a Homar Salas en Sinaloa, líder del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Culiacán

La violencia no cesa en Sinaloa y ahora fue asesinado el líder del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Culiacán, Homar Salar Gastelum.

El fallecimiento fue confirmado por el presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, quien lamentó los hechos y adelantó una investigación “exhaustiva”.

“Lamento el deceso del secretario general electo del STASAC, el compañero Homar Salas, tras sufrir un cobarde atentado esta mañana. Son hechos que repudiamos y por los que esperamos una investigación exhaustiva”, se pudo leer en el mensaje de este jueves 30 de abril.

🚨#AlertaADN



Asesinan a balazos a Homar Salas, líder del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Culiacán y a su escolta pic.twitter.com/5EkuRmiPBD — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 30, 2026

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Así ocurrió el ataque armado en Culiacán

De acuerdo a la información con la que se cuenta, el líder sindical fue ejecutado a balazos en su domicilio, ubicado en Brisas del Humaya, en Culiacán.

Además, se dio a conocer que también falleció un hombre identificado como “Benjamín”, el cual era empleado del Ayuntamiento y cercano a Salas Gastelum.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa se encuentra en la zona para continuar con la investigación del caso, el cual ocurre en medio de los señalamientos de nexos entre el gobernador Rubén Rocha Moya y Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa.

Homar Salas sufrió un atentado en febrero

Tan solo el pasado mes de febrero se dio un ataque armado en el domicilio de Homar Salas, quien recientemente había sido electo como secretario general del Sindicato de Trabajadores; no obstante, no se reportaron lesionados ni víctimas.

En aquel 18 de febrero, los vecinos reportaron a las autoridades las detonaciones de arma de fuego contra el domicilio, posteriormente arribaron elementos de las Fuerzas Armadas para acordonar la zona y analizar los restos de balas que estaban en el suelo.

Además, se detalló que los presuntos atacantes lograron escapar de la zona antes de que llegaran las autoridades; sin embargo, se abrió una carpeta de investigación, aunque no se volvió a dar más detalles.

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