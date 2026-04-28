Si eres habitante del estado de Morelos y buscas renovar tu licencia de conducir te tenemos muy buenas noticias, pues desde hace varios meses está activo un portal digital en el cual las y los conductores, pueden realizar la renovación de su licencia de conducir sin la necesidad de acudir a las oficinas presenciales.

Es por ello que a continuación en adn Noticias, te daremos a conocer los pasos a seguir para poder renovar este trámite esencial para poder manejar en el estado de Morelos, así como los precios de la renovación y los requisitos para hacer el trámite inicial.

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Pasos para renovar la licencia de conducir en Morelos

Para poder realizar la actualización del documento a través del portal Digital de Morelos, lo único que tienes que hacer es ingresar al siguiente enlace oficial del estado, en el cual podrás seleccionar la ventana de “Renovación de licencia de conducir”.

Será a partir de ahí, que se desplegará una nueva ventana en la cual deberás iniciar sesión con tu cuenta Llave MX para poder avanzar con el proceso, el cual solicitará el pago correspondiente del documento oficial que será emitido de forma digital.

Precio de la renovación de licencia en Morelos

Vale la pena mencionar que el precio del trámite de renovación de la licencia de conducir de forma digital en Morelos es el siguiente según la duración del mismo:

1 año: 532 pesos para autos

3 años: 695 pesos para autos

5 años: 858 pesos para autos

Requisitos para tramitar la licencia de conducir por primera vez en Morelos

En caso de buscar tramitar la licencia de conducir por primera vez, es importante mencionar que se deben cumplir con los siguientes requisitos:

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses de vigencia

Identificación oficial vigente

Aprobar el examen de manejo y de conocimientos

Pago correspondiente del trámite

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