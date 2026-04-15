¿Estás buscando un nuevo trabajo? la empresa Taylor Farms de México lanzó una vacante como operador de tractocamión para el traslado de mercancías, conoce cómo puedes aplicar, los requisitos y sueldo.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Requisitos y sueldo para trabajar como operador de tractocamión

De acuerdo con la publicación de la vacante, se busca a un operador para el traslado de mercancías en un circuito en el estado de Guanajuato y con regreso a la planta diario.

Es necesario contar experiencia de 3 a 4 años como operador, tener licencia federal tipo B y apto médico vigentes. El horario para laborar es de las 06:00 a las 14:00 horas con un sueldo de 20 mil 300 pesos.

La empresa ofrece pago semanal, vales de despensa, fondo de ahorro, utilidades, seguro de vida, contratación directa con la empresa por tiempo indeterminado.

¿Cómo aplicar a la vacante?

La vacante estará disponible hasta el 30 de mayo. Para aplicar es necesario contar con una cuenta en el Portal del Empleo, deberás ingresar al siguiente enlace y seleccionar “Postular”. Tendrás que llenar algunos datos. La duración del proceso de reclutamiento es de una semana.

Así que si quieres comenzar un nuevo trabajo y cumples con todos los requisitos aplica, y en caso de que busques en otra área te recomendamos consultar la página del Portal del Empleo donde se encuentran todas las vacantes disponibles.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.