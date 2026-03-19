¡Atención conductores de Jalisco! SETRAN aplica más de 3 mil infracciones y estos son los municipios más afectados

La Secretaría del Transporte (SETRAN) informó que han aplicado más de 3 mil multas en Jalisco por infracciones viales en el Área Metropolitana de Guadalajara. El operativo inició el 12 de diciembre de 2024 y forma parte de una estrategia interinstitucional.

El dispositivo de supervisión se produjo en los alrededores de la Nueva Central Camionera, en Tlaquepaque, y la Central Camionera de Zapopan.

Participaron del operativo el equipo de Supervisión al Transporte Público de la SETRAN y la Policía Estatal y es parte del dispositivo interinstitucional en coordinación con corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno.

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Más de 3 mil sanciones por irregularidades en Jalisco

En un comunicado, la SETRAN detalló que, como resultado de las acciones de supervisión, se han aplicado un total de 3 mil 128 infracciones viales a distintas unidades de transporte.

Del total de sanciones:

1386 corresponden a vehículos de Empresas de Redes de Transporte (ERT).

corresponden a vehículos de Empresas de Redes de Transporte (ERT). 1000 a taxis.

a taxis. 738 a camiones.

a camiones. 2 camionetas de pasajeros particulares.

camionetas de pasajeros particulares. 2 motocicletas.

Retiran 40 vehículos por operar fuera de la ley

Además, las autoridades informaron que 40 vehículos que prestaban servicio público sin concesión, autorización o permisos correspondientes fueron retirados de circulación.

Estos vehículos “brindaban un servicio distinto al autorizado en su concesión o realizaban servicios mediante plataformas digitales con placas de otros estados”, detalló la Secretaría.

De acuerdo con la SETRAN, se han aplicado 3 mil 128 infracciones viales a distintas unidades de transporte.|Imagen Ilustrativa

Supervisión constante en paradas y sitios de taxis

Las labores de supervisión también incluyen la verificación del cumplimiento de los reglamentos del transporte público, como el respeto a las paradas oficiales, evitar extensiones no autorizadas en los sitios de taxis —conocidas como “alas”—, impedir que unidades del transporte público se estacionen en lugares prohibidos y corroborar que las unidades cuenten con la documentación requerida.

“La vigilancia pone especial atención en la detección de vehículos que prestan servicio de transporte público sin autorización, con el objetivo de inhibir la operación de unidades irregulares que representan un riesgo para las y los usuarios”, agregó la SETRAN.

También se han sumado empresas transportistas federales y locales para incrementar la seguridad de las personas que transitan por los polígonos de estas dos centrales de autobuses.

Cómo reportar irregularidades en el transporte público

Las autoridades invitan a la ciudadanía a reportar casos de irregularidades en los servicios de transporte público. Los canales oficiales son los siguientes:

Vía telefónica : 33-3819-2419 y 33-3819-2426, de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas.

: 33-3819-2419 y 33-3819-2426, de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas. Redes sociales oficiales en Facebook (@SecretariadeTransporteJal) y X (@TransporteJal).

oficiales en Facebook (@SecretariadeTransporteJal) y X (@TransporteJal). Portal web de la Secretaría de Transporte: setran.jalisco.gob.mx/contacto-setrans

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