Es oficial en Jalisco: este es el precio de la nueva licencia de conducir 2026 para motociclistas

La Secretaría de Transporte de Jalisco confirmó el precio y los requisitos de la nueva licencia de conducir para motociclistas vigente desde 2026. El trámite tiene un costo diferenciado según sea primera vez o refrendo, con condiciones claras que todo conductor debe conocer antes de iniciar el proceso.

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El precio de la licencia de conducir para motociclistas en Jalisco

La Secretaría de Transporte del Estado, conocida como SETRAN, publicó los costos actualizados para la licencia de conducir dirigida a motociclistas en 2026. Quienes la tramiten por primera vez deberán cubrir 600 pesos, mientras que el refrendo tiene un costo preferencial de 500 pesos.

Frente a otras categorías de licencia, la tarifa para motociclistas resulta una de las más accesibles dentro del esquema tarifario oficial de Jalisco. Esta diferencia de cien pesos entre el trámite nuevo y el refrendo busca incentivar la renovación oportuna del documento.

La SETRAN también contempla permisos para menores de edad, con tarifas de 557 pesos por seis meses y 1,143 pesos por un año. Estos permisos tienen condiciones específicas que difieren del trámite ordinario para conductores mayores de edad.

💳🚗 La licencia de conducir es un documento indispensable para manejar un vehículo de forma legal.



Si aún no tienes la tuya, aquí te compartimos los requisitos para que la tramites por primera vez. pic.twitter.com/1cFgMb95ST — Secretaría de Transporte Jalisco (@TransporteJal) March 16, 2026

Requisitos para obtener o renovar la licencia de motociclista

Para el trámite de licencia nueva, los solicitantes deben cumplir con los siguientes documentos y condiciones:

CURP impresa

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio reciente

Tener 18 años con un día cumplido

Constancia de curso vial (exclusivo para motociclistas)

El requisito de la constancia de curso vial distingue a los motociclistas del resto de conductores, ya que la norma busca fortalecer el conocimiento de las reglas de tránsito en este grupo. Para el refrendo, los documentos son los mismos, con la adición de la licencia vencida o su certificación correspondiente.

Un punto importante de la actualización es la exigencia de un certificado médico para conductores mayores de 75 años, el cual debe avalar su condición física y mental para circular. Todos los documentos, sin excepción, se deben presentar en original y copia ante la dependencia.