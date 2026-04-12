¡Kukulkán está enojado! Remolino de polvo sorprende a turistas en Chichén Itzá

Turistas que visitaban la zona arqueológica de Chichén Itzá, Yucatán, fueron sorprendidos por un remolino de polvo, un extraño fenómeno natural. El asombro fue tal que en los audios se puede escuchar cómo los extranjeros dicen que Kukulkán "está enojado".

Y es que el remolino de polvo se registró frente a la Pirámide de Kukulkán y se elevó durante varios segundos, sorprendiendo a los turistas que se tomaban fotos y graban su visita a este destino, uno de los más importantes de todo México.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Chichén Itzá se vuelve viral en redes sociales

Después de que se presentara este fenómeno, la palabra Chichén Itzá rápidamente se volvió viral en redes sociales, lo que generó gran debate entre los usuarios sobre las acciones que deben hacer los turistas en estas situaciones.

En el video se puede observar cómo los turistas se encuentran muy cerca de este fenómeno y no hacen nada para alejarse, a pesar de la fuerza del viento.

¿Qué es un remolino de polvo?

La Organización Meteorológica Mundial define al remolino de polvo o arena como un conjunto de partículas de polvo, a veces acompañada de pequeños residuos, levantadas del suelo en forma de columna rotatoria, con un diámetro reducido y un eje vertical.

Los remolinos de polvo se producen cuando el aire próximo al suelo es inestable, por ejemplo cuando está muy caliente. Ocurren a menos de 30 m de altura y aunque no son tan fuertes como para causar daños graves, sí pueden provocar que la tierra entre en los ojos.