Puebla entregará SIM 100% gratuita para llamadas, mensajes e internet a jóvenes de entre 15 y 29 años que cumplan estos requisitos

Contar con internet móvil se ha vuelto esencial para estudiar, comunicarse y acceder a información, pero no todos los jóvenes pueden costear un plan mensual. Ante esto, el gobierno de Puebla impulsa un programa que busca atender esta brecha con la entrega de tarjetas SIM gratuitas que incluyen datos, llamadas y mensajes.

La iniciativa forma parte del programa Becas de Conectividad para el Bienestar, enfocado principalmente en estudiantes y diseñado para facilitar el acceso a herramientas digitales.

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¿Qué incluye la SIM gratuita que entregarán en Puebla?

El apoyo consiste en una tarjeta SIM que ofrece conectividad sin costo mensual. Entre los beneficios se incluyen 5 GB de internet al mes, redes sociales ilimitadas (con algunas restricciones como TikTok).

También contempla llamadas nacionales, minutos para comunicarse con Estados Unidos y Canadá, y acceso a plataformas educativas, lo que permite a los beneficiarios mantenerse conectados tanto en el ámbito escolar como personal. Además, algunos usuarios podrán acceder a un servicio complementario de telemedicina, lo que amplía el alcance del programa más allá de la conectividad.

🏫"Educación, como derecho, es fuerza y transformación", afirma @artemisa_laura.



📍Con las Becas de Conectividad, jóvenes de 15 a 29 años en escuelas públicas de Puebla reciben herramientas digitales que fortalecen su aprendizaje y reducen la brecha tecnológica, impulsando su… pic.twitter.com/hFZ3zqSYYr — TraficoPuebla (@Trafico_Puebla) April 3, 2026

¿Quiénes aplican en Puebla para el programa Becas de conectividad para el bienestar 2026?

El programa está dirigido a jóvenes de entre 15 y 29 años que estudien en instituciones públicas de nivel medio superior o superior en Puebla. Está enfocado especialmente en quienes enfrentan dificultades para acceder a servicios de conectividad.

Este tipo de apoyo también facilita actividades escolares como tareas, investigaciones y acceso a contenido académico en línea, lo que puede impactar directamente en el desempeño académico.

¿Cuáles son los requisitos para registrarse en la Beca de Conectividad para el Bienestar ?

El registro se realiza en línea y los requisitos varían según la edad del solicitante:

Para personas de 15 a 17 años:

CURP

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)

Documento escolar que acredite estudios (constancia, boleta o equivalente)

Identificación oficial del padre, madre o tutor

Carta responsiva firmada por el tutor

Para personas de 18 a 29 años:

CURP

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)

Identificación oficial

Documento escolar que acredite estudios (constancia, boleta o equivalente)

¿Hasta cuándo estará disponible este beneficio en Puebla?

La SIM gratuita incluye servicio activo hasta diciembre de 2026, por lo que los beneficiarios podrán contar con conectividad durante varios meses sin tener que pagar por el servicio.

Más allá del acceso a internet, este tipo de programas buscan cerrar la brecha digital y facilitar el acceso a herramientas clave en un entorno donde la conectividad ya es parte fundamental de la vida académica y cotidiana.

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