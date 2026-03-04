Credencial Universal de Salud: Fechas y requisitos para tener acceso a consultas en IMSS e ISSSTE

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, anunció este martes que el Gobierno de México iniciará el proceso para entregar la nueva Credencial Universal de Salud a través de dos mil 898 módulos que serán instalados en todo el país.

Este documento busca garantizar el derecho a la salud, podrás recibir atención médica gratuita en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), entre otros beneficios que brindará.

¿Qué es la Credencial del Servicio Universal de Salud?

La credencial de salud facilita la atención médica dentro del sistema público en México. A través de ella, se busca concentrar en una sola plataforma a instituciones como el IMSS, el ISSTE, el IMSS-Bienestar, así como hospitales militares.

La finalidad es simplificar los trámites y mejorar la coordinación entre dependencias, permitiendo que la población acceda de manera más rápida y ordenada a consultas, tratamientos y servicios médicos gratuitos.

El Gobierno de México ha confirmado el trámite de la Credencial Universal de la Salud.|Gobierno de México.

La credencial del Servicio Universal de Salud se vinculará con el historial médico de las y los mexicanos, con el objetivo final de que se puedan atender en cualquier institución de salud pública, sin importar si pertenece al IMSS, ISSSTE u otro.

"Esta credencial nos va a permitir, como bien lo explicaba la presidenta, identificar la derechohabiencia y tener registrada la unidad de salud más cercana al domicilio, pero si me encuentro lejos de mi domicilio y necesito una atención médica, con la credencial accederemos de manera universal a la salud. También nos va a permitir agendar citas en los sistemas de salud como base donde yo tenga asignada mi clínica de atención de primer nivel", explicó Ariadna Montiel.

Credencial del Servicio Universal de Salud requisitos

Para registrarse, las personas mayores de edad deberán presentar:



Identificación oficial con fotografía (INE, pasaporte, credencial del Inapam, cartilla militar o constancia de identidad).

CURP certificada.

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses.

Número telefónico de contacto.

En el caso de menores de 18 años, deberán acudir acompañados por madre, padre o tutor, presentar acta de nacimiento, CURP y los documentos del adulto responsable.

Credencial del Servicio Universal de Salud calendario

El registro a la Credencial Universal de la Salud será presencial, organizado por inicial del apellido y grupo de edad, con módulos distribuidos a nivel nacional, al menos uno en cada municipio. En total, se instalarán 2 mil 898 módulos y "se contará con 9 mil 791 operadores, mil 706 supervisores y 5 mil 766 servidores de la nación como personal de apoyo. Además, en los 32 estados, mil 76 personas coordinan los trabajos de capacitación en el sistema de registro", puntualizó Montiel.

De acuerdo con la secretaria del Bienestar, el registro comenzará el próximo 2 de abril. Próximamente se presentará el calendario oficial.

La credencial estará disponible para toda la población mexicana (mayores y menores de edad) y se entregará aproximadamente seis semanas después de registrado el trámite.

