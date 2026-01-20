Registro para recibir atención médica en el IMSS o ISSSTE con la Credencial Universal de Salud
La credencial de Salud servirá como identificación para tener garantía de acceso a una institución pública de salud.
El Gobierno de México dio a conocer los detalles sobre la credencial del sector salud cuyo objetivo es garantizar el derecho a recibir atención médica en instituciones públicas y aquí te decimos todo para que te registres y obtengas la tuya.
Requisitos para tramitar la Credencial de Salud
Para realizar el registro serán necesarios los siguientes requisitos:
- Acta de nacimiento
- Clave Única de Registro de Población (CURP)
- Identificación oficial con fotografía
- Comprobante de domicilio
- Identificación del padre, madre o tutor en caso de ser menores de edad
Se revisarán los documentos y se firmará el consentimiento de la persona dueña de los datos. Posteriormente se tomará la foto y huellas y se notificará vía mensaje o llamada para recoger la credencial y seis semanas después podrás descargarla en versión digital. Cabe mencionar que con este trámite, el gobierno tendrá el registro con foto y huellas de 130 millones de mexicanos.
Calendario de registro de credencialización
El registro para la Credencialización del Servicio Universal de Salud será en los 32 estados del país y comenzará con los estados federalizados:
2 de marzo
- Baja California
- Campeche
- Hidalgo
- México
- Michoacán
- Nayarit
- Puebla
- San Luis Potosí
- Sinaloa
- Sonora
- Tamaulipas
- Tlaxcala
- Yucatán
- Zacatecas
23 de marzo
- Baja California
- Chiapas
- Ciudad de México
- Colima
- Guerrero
- Morelos
- Oaxaca
- Quintana Roo
- Veracruz
Este es el calendario de registro:
¿Para que sirve?
De acuerdo con la información, esta credencial será digital y física y servirá como identificación para tener garantía de acceso a institución pública de salud . También para identificar en qué institución se tiene derechohabiencia y saber cuál es la unidad de salud más cercana. Además, podrás vincular tu expediente médico electrónico con toda la información del historial clínico. Facilitará el intercambio entre instituciones de salud.
Médicos y enfermeras denuncian falta de pagos en hospitales
