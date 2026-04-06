Es ley: Querétaro prepara esta multa para todos los conductores que no respeten las ciclovías

Una nueva disposición legal pone en la mira a los conductores de Querétaro que invaden los carriles exclusivos para ciclistas. La ley aplica a quienes circulen sobre ciclovías con vehículos motorizados, y la multa económica puede ser más altas de lo que imaginas.

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Querétaro endurece las reglas para quienes no respetan las ciclovías

La multa en Querétaro por circular sobre un carril-bicicleta va de 20 a 30 UMA. Con el valor actual de la UMA en 117.31 pesos, eso equivale a entre 2,346.20 y 3,519.30 pesos.

El Artículo 29, fracción III, inciso b del reglamento de tránsito es claro: ningún vehículo motorizado puede invadir un carril-bicicleta. Solo los vehículos no motorizados y los vehículos de movilidad urbana tienen permitido usarlos.

La norma también prohíbe detenerse o circular en zonas restringidas señaladas con marcas en el pavimento. Esto incluye áreas de estacionamiento en vía pública u otros dispositivos de control de tránsito.

Las multas en Querétaro golpean el bolsillo por un detalle que pocos revisan.|Imagen Ilustrativa

Así funciona la infracción: quiénes pagan y por qué

No basta con no estacionarse en la ciclovía. Cualquier circulación de un vehículo motorizado sobre ese carril activa la infracción de forma automática. La ley no distingue si fue por segundos o por kilómetros.

El rango de la sanción —entre 20 y 30 UMA— le da margen a la autoridad de tránsito para graduar la multa según las circunstancias. A mayor reincidencia o riesgo generado, mayor el monto aplicable.

Los dispositivos de control vial, como señales y marcas en el asfalto, tienen valor legal pleno. Ignorarlos no exime al conductor de la responsabilidad; al contrario, refuerza la infracción.