Los 2 municipios de Querétaro que fueron denunciados por irregularidades en el manejo de los recursos públicos

El diputado Ulises Gómez de la Rosa denunció un posible quebranto a la hacienda pública en los municipios de Colón y Tequisquiapan, Querétaro. El legislador señaló desvíos en programas sociales, obras sobrevaluadas y adjudicaciones directas sin sustento legal durante el ejercicio fiscal 2024.

La Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE) enfrenta cuestionamientos por parte del Congreso local, debido a informes que presuntamente carecen de legalidad y confiabilidad. Gómez de la Rosa advirtió que no permitirá la aprobación de estas cuentas públicas mientras persistan omisiones en la fiscalización de al menos una decena de ayuntamientos queretanos este 2026.

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¿Qué irregularidades detectó el Congreso en los municipios de Querétaro?

El análisis de la LXI Legislatura de Querétaro identificó prácticas sistemáticas para evadir la Ley de Adquisiciones. El diputado Ulises Gómez de la Rosa enfatizó que el fraccionamiento de contratos y la falta de padrones de beneficiarios en programas sociales son las faltas más recurrentes en la zona semidesértica y metropolitana.

Principales observaciones financieras en la entidad:

Adjudicaciones directas: Uso excesivo de contratos sin licitación previa para favorecer a proveedores específicos.

Uso excesivo de contratos sin licitación previa para favorecer a proveedores específicos. Obras sin justificación: Proyectos de infraestructura con sobreprecios y falta de documentación comprobatoria.

Proyectos de infraestructura con sobreprecios y falta de documentación comprobatoria. Programas opacos: Entrega de apoyos sociales sin un registro oficial que transparente el destino del recurso.

Entrega de apoyos sociales sin un registro oficial que transparente el destino del recurso. Pagos irregulares: Transferencias a proveedores que no figuran en los registros oficiales de los municipios.

Ulises Gómez de la Rosa denuncia quebranto a la hacienda municipal en Colón y Tequisquiapan

*Información enviada de la oficina del diputado Ulises Gómez de la Rosa#LegislaturaQueretaro#DiferentesVisionesUnObjetivo#condialogolegislativoqueretarocrecehttps://t.co/iOapHY9v8v pic.twitter.com/AvAFRy8iwb — LEGISLATURA QUERÉTARO (@Legislatura_Qro) April 3, 2026

¿Cuáles son las consecuencias legales en Querétaro por el mal uso de recursos públicos?

Ulises Gómez de la Rosa solicitó formalmente iniciar procedimientos ante la Fiscalía Anticorrupción para investigar responsabilidades administrativas y penales. El marco legal vigente en Querétaro establece sanciones severas para funcionarios que participen en la simulación del gasto público o daño al erario. El diputado planteó distintos escenarios y pasos a implementar para seguir investigando estos casos:

Presentar denuncias ante los Órganos Internos de Control (OIC) de cada municipio afectado.

denuncias ante los Órganos Internos de Control (OIC) de cada municipio afectado. Solicitar la comparecencia de Francisco Javier Covarrubias Enríquez, titular de la ESFE, ante el pleno.

la comparecencia de Francisco Javier Covarrubias Enríquez, titular de la ESFE, ante el pleno. Instruir a la Comisión Especial de Vigilancia , presidida por la diputada Claudia Díaz Gayou, para sesionar de forma inmediata.

a la , presidida por la diputada Claudia Díaz Gayou, para sesionar de forma inmediata. Evaluar la destitución del Auditor General si no se garantiza una fiscalización objetiva y transparente.

¿Qué municipios de Querétaro están bajo investigación por la Comisión de Vigilancia?

Aunque el foco principal de la denuncia se concentra en el eje Colón-Tequisquiapan, la auditoría legislativa abarca una lista más amplia de entes fiscalizables. El Congreso de Querétaro debe dictaminar las cuentas antes de los plazos establecidos por ley para evitar la prescripción de posibles delitos financieros.

Municipios con mayores observaciones presupuestales:

Colón: Concentra el mayor número de quejas por contratos de obra pública. Tequisquiapan: Reporta inconsistencias graves en el manejo de la hacienda municipal. Huimilpan: Presenta observaciones por falta de comprobación en gastos operativos.

La dictaminación debe concluir durante el periodo ordinario de sesiones de abril 2026. Mientras tanto, la Mesa Directiva del Congreso tiene la instrucción de no validar acuerdos políticos que busquen encubrir el mal uso del erario.