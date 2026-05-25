La Ciudad de México (CDMX) vivirá hoy 25 de mayo uno de sus días más ajetreados por la megamarcha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y la movilización por parte de la Alianza Nacional de Jubilados, quienes exigen que las autoridades den respuesta a sus demandas.

La alcaldía más afectada por las movilizaciones será Cuauhtémoc y debido a las marchas sobre Paseo de la Reforma se prevén afectaciones para el Metrobús de la Línea 7 y la Línea 1. Sin mencionar que el Zócalo de la CDMX albergará un plantón de la CNTE después de su marcha.

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¿En dónde hay bloqueos de la CNTE?

La circulación en avenida Paseo de la Reforma está cerrada en ambos sentidos, entre La Diana y Violeta. Las alternativas para los conductores son avenida Chapultepec y Circuito Interior.

#PrecauciónVial | Manifestantes en preparativos para iniciar marcha sobre Av. Paseo de la Reforma desde Av. Insurgentes hacia el Zócalo. Se encuentra Cerrada la circulación en Av. Paseo de la Reforma en ambos sentidos entre La Diana y Violeta. #AlternativaVial Av. Chapultepec y… pic.twitter.com/mgN0ni7mJJ — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 25, 2026

¿Cuáles son las demandas de la CNTE?

Integrantes de la CNTE se reunirán a las 9:00 de la mañana en el Ángel de la Independencia para marchar rumbo al Zócalo de la CDMX por el paro nacional adelantado. Exigen la reinstalación de las mesas tripartitas con el Gobierno Federal para se dé solución a sus demandas centrales:

Derogación de la Ley del ISSSTE 2007

Reforma Educativa de 2019

Regreso al sistema de pensiones sin Afores

Seguridad para la comunidad escolar

Mejores condiciones laborales

¿Cuál es la ruta de la marcha de la CNTE?

La marcha de la CNTE tomará la siguiente ruta en su camino hacia el Zócalo

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Eje Central

Calle 5 de Mayo

Marcha Alianza Nacional de Jubilados

A las 9:00 de la mañana, integrantes de la Alianza Nacional de Jubilados realizarán una marcha que partirá del Senado de la República, ubicado en avenida Paseo de la Reforma No.135, colonia Tabacalera, rumbo al Zócalo de la CDMX.

Ciudadanía en Resistencia

El colectivo Ciudadanía en Resistencia se manifestará en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se ubica en avenida Carlota Armero No.5000, colonia CTM Culhuacán. Protesta contra la reforma electoral que debilita la democracia del país y fortalece la dictadura.

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