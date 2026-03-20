Adiós a la tenencia vehicular gratis en Veracruz: la fecha límite se acerca y los conductores tienen los días contados

Veracruz mantiene activo un subsidio que exime por completo el pago del impuesto sobre la tenencia vehicular. El beneficio existe, pero no es automático ni permanente: hay una fecha límite que se acerca y requisitos que, si no se cumplen, hacen que el descuento desaparezca sin aviso.

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¿Hasta cuándo aplica en Veracruz el subsidio del 100% en la tenencia?

El plazo vence el 31 de marzo de 2026. Hasta esa fecha, quienes cubran sus derechos vehiculares acceden a la exención total del impuesto de forma automática. Una vez pasada esa fecha, el subsidio se pierde. El impuesto se cobra completo, calculado sobre el valor del vehículo, sin excepciones.

Es indispensable que el propietario no mantenga adeudos de años anteriores en su historial. Cualquier pendiente fiscal bloquea el acceso al descuento, incluso si el trámite ocurre dentro del periodo legal.

Además, la verificación vehicular vigente del periodo previo resulta obligatoria para activar el sistema. Las autoridades sugieren revisar que el comprobante figure cargado en la base de datos estatal con tiempo.

En Veracruz se puede obtener el cambio de placas con un 50% de descuento. |Getty Images / Canva Pro

Requisitos en Veracruz para no perder el beneficio en la tenencia vehicular

El sistema otorga la exención total de forma automática hasta el 31 de marzo. Después de ese día, el subsidio desaparece y el cobro del impuesto llega completo según el valor de cada unidad.

Carecer de adeudos fiscales de años anteriores.

Contar con la verificación vehicular vigente del periodo previo.

Realizar el canje de placas si la unidad está sujeta a reemplacamiento.

El cumplimiento de estos puntos resulta obligatorio para activar el descuento en el sistema estatal. Las autoridades sugieren revisar que cada comprobante figure cargado en la base de datos con tiempo.

Tenencia vehicular en Veracruz: ¿Cómo confirmar que el descuento aparece antes de pagar?

El trámite se hace en la Oficina Virtual de Hacienda (OVH). Ahí se ingresan los datos del vehículo y se consulta el adeudo.

Antes de confirmar el pago, hay que verificar que en el desglose figure el concepto "Subsidio Tenencia 100%". Si no aparece, conviene revisar los requisitos antes de proceder.