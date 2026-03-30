Querétaro prepara multas para estas placas: abril es el último llamado para realizar la verificación vehicular

Conductores en Querétaro enfrentan un plazo crítico para cumplir con la verificación vehicular antes de que las autoridades activen las multas correspondientes . No todas las placas corren el mismo riesgo: solo un grupo específico de automovilistas tiene a abril como su último llamado para tramitar la prueba de emisiones.

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¿Qué placas deben verificar antes de que lleguen las multas en Querétaro?

Las placas terminadas en 3 y 4 con engomado rojo son las que deben completar su verificación vehicular entre marzo y abril. Ese es el grupo en alerta máxima según el calendario oficial de Querétaro para el primer semestre de 2026.

El reglamento de tránsito de Querétaro es claro: las multas aplican únicamente si los propietarios circulan sin verificación vigente. Quienes ya tramitaron su cita durante marzo todavía tienen margen en abril para cerrar el proceso.

Agendar la cita para la prueba de emisiones es el primer paso obligatorio. Sin ese registro previo, el vehículo no puede ingresar al proceso de verificación.

placas en Querétaro|Imagen ilustrativa

Requisitos para la verificación vehicular en Querétaro 2026

Los propietarios deben presentar documentación específica para completar el trámite sin contratiempos. Falta cualquier papel y el proceso se detiene.

Tarjeta de circulación vigente

Certificado de verificación del segundo semestre de 2025

Copia de la carta factura (solo vehículos nuevos que soliciten holograma "Doble Cero")

(solo vehículos nuevos que soliciten holograma "Doble Cero") Comprobante oficial de pago de multas , si existen adeudos previos

, si existen adeudos previos Copia del comprobante de alta de placas (o baja y alta en caso de cambio reciente)

(o baja y alta en caso de cambio reciente) Comprobante de primera alta en el padrón vehicular estatal, si aplica

Los vehículos con cambio de placas reciente deben presentar tanto la baja como el alta. Un error en este documento puede invalidar el trámite completo.

Quienes registran su vehículo por primera vez en el padrón estatal tienen una documentación adicional obligatoria. Verificar cada requisito antes de la cita evita demoras y posibles sanciones.