Aumentó a $14 pesos el transporte público en Durango desde abril, pero personas que cumplan estos requisitos podrán pagar menos

El transporte público en Durango sube a 14 pesos este abril, afectando la tarifa general tras una resolución del Consejo Consultivo. Sin embargo, estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad podrán mantener el pago de 7 pesos si presentan su credencial vigente.

La Subsecretaría de Movilidad y Transportes autorizó este ajuste del 7.6% debido al encarecimiento de insumos como refacciones y gasolina. Pese al incremento, la dependencia estatal aseguró que los grupos con tarifa preferencial no sufrirán el impacto económico, siempre que cumplan con los requisitos de acreditación oficial en las unidades.

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¿Quiénes están exentos del aumento al transporte público en Durango?

La tarifa preferencial en Durango se mantiene en 7 pesos, lo que representa un ahorro del 50% frente al nuevo costo general de 14 pesos. La Subsecretaría de Movilidad y Transportes determinó que este beneficio es un derecho irrenunciable para los sectores que dependen del transporte para asistir a escuelas o centros de salud.

Los grupos que mantienen el pago de 7 pesos son:

Estudiantes : Alumnos con credencial escolar vigente con sello del ciclo 2026.

: Alumnos con credencial escolar vigente con sello del ciclo 2026. Adultos Mayores : Ciudadanos que presenten su identificación oficial del INAPAM.

: Ciudadanos que presenten su identificación oficial del INAPAM. Personas con Discapacidad: Usuarios con credencial emitida por el DIF o instituciones de salud pública.

¿Cuál es el costo oficial del transporte y taxis en Durango este 2026?

El aumento validado por la Subsecretaría de Movilidad y Transportes también impacta el servicio de taxis. Los choferes están obligados a respetar el tarifario oficial y el banderazo autorizado, evitando cobros discrecionales que afecten a los residentes y turistas durante este periodo vacacional.

Estos son los precios actualizados:

Autobuses de ruta (General): 14 pesos.

Autobuses de ruta (Preferencial): 7 pesos.

Banderazo de Taxi (Día): 8 pesos.

Banderazo de Taxi (Noche): 8.56 pesos.

Kilómetro recorrido (Día): 9 pesos.

Kilómetro recorrido (Noche): 9.61 pesos.

¿Qué requisitos se deben cumplir para tener la tarifa preferencial en Durango?

Para asegurar el beneficio de los 7 pesos, los pasajeros deben seguir un proceso de validación frente al operador. La Subsecretaría de Movilidad y Transportes desplegará inspectores en las principales rutas de la capital para certificar que los concesionarios apliquen el descuento de forma correcta.

Requisitos oficiales para evitar el pago de 14 pesos:

Exhibir la credencial física original o tarjeta de prepago al momento de abordar. Verificar que la identificación cuente con fotografía legible y vigencia anual 2026. Utilizar el sistema de validación digital (QR) en las unidades que ya cuentan con lectores actualizados. Denunciar cualquier irregularidad al número de atención ciudadana de la Subsecretaría si el chofer exige el pago completo.

Aunque la tarifa general de 14 pesos coloca a Durango por encima de años anteriores, se mantiene competitiva frente a estados como Nuevo León (17.5 pesos). La Subsecretaría de Movilidad y Transportes reiteró que la modernización de las unidades y la seguridad de los conductores son prioridades que acompañan este ajuste tarifario para el resto del año.