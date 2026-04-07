Jalisco prepara el programa de acceso a vivienda: será para estos jóvenes y tendrá un apoyo económico durante 6 meses

El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales retos para las juventudes en México, especialmente en ciudades como Guadalajara, donde rentar por primera vez puede implicar múltiples barreras económicas y administrativas. En este contexto, Jalisco lanzó un programa enfocado en quienes buscan independizarse, pero enfrentan dificultades para cubrir los costos iniciales.

La iniciativa no solo plantea un apoyo económico, también busca facilitar ese primer paso hacia la independencia, en un entorno donde cada vez es más complicado acceder a una vivienda en renta.

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¿En qué consiste el programa de vivienda para jóvenes en Jalisco?

El programa, llamado Mi Primera Renta, está dirigido a jóvenes que desean acceder a una vivienda en renta dentro del Área Metropolitana de Guadalajara. Es impulsado por el Instituto Jalisciense de la Vivienda (IJALVI) como parte de su estrategia para ampliar el acceso habitacional.

El apoyo consiste en la entrega de $2,500 pesos mensuales durante seis meses, lo que representa hasta $15,000 pesos por beneficiario. Este recurso está pensado para cubrir parte del costo de la renta en la etapa inicial, cuando los gastos suelen ser más difíciles de solventar.

¿Quiénes pueden acceder al programa Mi Primera Renta en Jalisco?

El programa está enfocado en jóvenes de entre 20 y 24 años que vivan en municipios como Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque o Tlajomulco. Además, deben tener ingresos de hasta dos salarios mínimos y no contar con vivienda propia.

También es necesario presentar un contrato de arrendamiento vigente, ya que el apoyo se destina directamente al pago de la renta. Dentro del proceso de selección, se dará prioridad a personas en situación vulnerable, como mujeres jefas de familia o personas con discapacidad.

¿Cuándo inicia el registro al programa Mi Primera Renta y a cuántos beneficiará?

El registro para este programa comenzó el pasado 6 abril de 2026 y contempla beneficiar a alrededor de 1,100 jóvenes en su primera etapa. Para ello, el gobierno estatal destinó un presupuesto cercano a los $22 millones de pesos.

Más allá del apoyo económico, el programa se plantea como una herramienta para que más jóvenes puedan iniciar una etapa de vida independiente, en un entorno donde el acceso a la vivienda sigue siendo un desafío.

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