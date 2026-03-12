El municipio de Jalisco que está en el ranking mundial de los lugares con mejor calidad de vida en 2026

Entre las ciudades evaluadas por Numbeo, un municipio de Jalisco logró presencia destacada en el ranking mundial de 2026, gracias a un índice alto y a fortalezas claras en clima y salud, dentro de los lugares con mejor calidad de vida de más de 300 ciudades del mundo.

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El municipio de Jalisco que está en el ranking mundial de los lugares con mejor calidad de vida 2026

Guadalajara aparece en el puesto 256° dentro del Índice de Calidad de Vida 2026 de Numbeo. La medición compara bienestar urbano con variables como seguridad, salud, vivienda, tráfico, contaminación, costo de vida, clima y poder adquisitivo real.

El municipio jalisciense alcanzó un índice general de 117,19, calificado como alto. Sus notas más sólidas surgen en sanidad y en clima, dos apartados que sostienen su desempeño frente a rezagos visibles en seguridad y vivienda.

También pesan el costo de vida muy bajo y un tráfico moderado, aunque la contaminación marca un nivel medio. El dato más presionante aparece en la relación precio-ingresos para propiedades, rubro que limita el acceso habitacional local actual.

Valores que logró Guadalajara:

Índice de Poder Adquisitivo: 46,70

Índice de Seguridad: 37,70

Índice de Sanidad: 78,35

Índice de Clima: 92,83

Índice de Costo de Vida: 42,25

Relación Precio/Ingresos para Propiedades: 17,67

Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico: 41,61

Índice de Contaminación: 59,90

Índice de Calidad de Vida: 117,19

Con clima sobresaliente y buena sanidad, el municipio de Jalisco ganó visibilidad internacional este año.|Jorge Alberto Romero Orrantia/Getty Images

¿En qué posición quedó México?

En la comparación por países, México ocupa la posición 60 del ranking mundial, con un índice de calidad de vida de 125.3. Ese resultado lo coloca en la zona media de la tabla general global analizada por Numbeo para 2026.

Valores que logró México en el ranking mundial:

Posición mundial: 60

Índice de Calidad de Vida: 125.3

Poder adquisitivo: 49.8

Seguridad: 47.1

Atención médica: 72.3

Costo de vida: 42.6

Relación vivienda-ingresos: 13.3

Tiempo de tráfico: 39.2

Contaminación: 58.3

Clima: 86.6

Los mejores puntajes del país aparecen en clima y atención médica. Ambos factores impulsan la calificación nacional, junto con un costo de vida menor al de varias economías desarrolladas del estudio a escala internacional.