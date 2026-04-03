Ni Tlajomulco ni Guadalajara: aprueban reforma en este municipio de Jalisco y la medida dará un giro ambiental

En Jalisco, autoridades aprobaron una nueva medida ambiental que impacta directamente en el municipio de Zapopan, donde se busca proteger una de las zonas naturales más relevantes del área metropolitana de Guadalajara.

Se trata de la declaratoria del Parque Ecológico Bosque El Centinela y Cañadas de San Isidro como Área Natural Protegida de interés municipal, lo que implica restricciones y lineamientos específicos para su conservación.

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¿Qué implica la nueva Área Natural Protegida en Zapopan?

Con esta aprobación, se establece la protección de una superficie de más de 254 hectáreas, con el objetivo de conservar la biodiversidad del lugar y evitar afectaciones al equilibrio ecológico.

Además, esta medida permitirá regular las actividades que se realizan dentro de la zona, tanto por habitantes como por visitantes, con el fin de reducir el impacto ambiental y garantizar la preservación del ecosistema.

¿Qué otros cambios se aprobaron en Jalisco?

Junto con esta declaratoria, también se avalaron modificaciones a las leyes estatales de Jalisco relacionadas con el cambio climático y la protección civil.

Entre los ajustes más relevantes se encuentra la obligación de que los municipios elaboren y actualicen sus atlas de riesgo durante los primeros meses de cada administración. Estos documentos deberán mantenerse al día, especialmente cuando existan cambios en las condiciones que puedan representar un peligro para la población.

Asimismo, se contempla una mayor coordinación entre autoridades estatales y municipales para mantener actualizado el Atlas Estatal de Riesgos.

El Congreso de Jalisco aprueba declarar al Bosque El Centinela y Cañadas de San Isidro como Áreas Naturales Protegidas. La reforma obliga a actualizar los Atlas de Riesgo y garantiza la preservación de la biodiversidad y recarga de agua en la zona.

📰 @25fernandaC pic.twitter.com/VESWlmgGDU — DK 1250 (@dk1250) March 27, 2026

¿Por qué es importante el Bosque El Centinela en Jalisco?

El Bosque El Centinela y las Cañadas de San Isidro es uno de los espacios naturales más relevantes del norte de la Zona Metropolitana de Guadalajara. En esta área predominan especies de vegetación como encinos, huizaches y pastizales, que forman parte del ecosistema característico de la región y permiten la conservación del suelo y la captación de agua.

Además, este espacio alberga una importante diversidad de fauna, entre la que se encuentran aves, reptiles y pequeños mamíferos, lo que lo posiciona como un punto clave para la biodiversidad en Jalisco. Su conservación es fundamental no solo como pulmón urbano, sino también como zona de equilibrio ambiental que contribuye a la regulación del clima y la protección de los recursos naturales en la región.

¿Qué otras áreas naturales protegidas existen en Jalisco?

Además del Bosque El Centinela, el estado cuenta con otras zonas ecológicas de gran relevancia ambiental:

Bosque La Primavera

Barranca de Huentitán

Sierra de Quila

Estero El Salado (Puerto Vallarta)

Cerro Viejo – Chupinaya – Los Sabinos

Nevado de Colima

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