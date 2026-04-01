Walmart sorprende a sus clientes de Querétaro y todo México con el producto ideal para la Cuaresma

Un viernes de Cuaresma, sin carne pero con sabor: en Walmart la empanada de atún a $23 pesos resuelve la comida sin complicaciones, en una amplia variedad de productos que ofrece la tienda minorista para los mexicanos.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Qué opciones sin carne ofrece Walmart para esta temporada de Cuaresma?

La sección de Bocadillos y Empanadas en tiendas mexicanas apuesta por la variedad. Además del atún, las opciones de mole y rajas con queso cubren el antojo salado. Para quien busca algo dulce, la de manzana cierra la propuesta.

Los precios se mantienen accesibles. Cada pieza individual cuesta $23 MXN, mientras que el paquete de cuatro empanadas saladas sale en $75 pesos, ideal para compartir en familia. Si el presupuesto está ajustado, los rollitos de jamón y queso a $6.50 o los cuernos salados a $8 pesos funcionan como complemento rápido.

La panadería de cada tienda hornea o termina los productos diariamente. Esa frescura marca la diferencia entre un bocadillo cualquiera y uno que realmente satisface.

¿Cómo comprar estos productos de Walmart desde casa?

Walmart facilita la compra con múltiples formas de pago. Tarjetas Visa, MasterCard y American Express funcionan sin problema. También aceptan PayPal, Cashi y efectivo contra entrega.

Si prefieres financiar, algunos productos califican para Meses Sin Intereses, dependiendo de la promoción bancaria vigente.

La logística juega a favor del cliente. Estas son las modalidades de entrega disponibles:



Recoge tu pedido en tienda sin costo de envío

Entrega "Llega hoy" para compras hechas antes del corte

Envío gratis en pedidos mayores a $499 o con membresía Walmart Pass

Ojo: los precios y la disponibilidad pueden variar ligeramente según tu ubicación. Checar el sitio web con tu código postal activo te da la información exacta en tiempo real.

La estrategia de Walmart con su marca propia "Pan y Tortilla Selecta" no es casual. Al controlar la producción dentro de la tienda, la cadena logra mantener precios competitivos sin depender de proveedores externos. Para el consumidor mexicano, esto se traduce en ahorro real durante una temporada donde los gastos pueden incrementarse.

Además, el formato de charola con 10 bocadillos con queso Philadelphia a $69 pesos responde a una necesidad concreta: las reuniones familiares de fin de semana. No es solo vender un producto, es ofrecer una solución para quien recibe visitas o busca llevar algo a la casa de un familiar.

Con opciones desde $6.50 pesos como los rollitos de jamón y queso, hasta charolas completas para reuniones, la cadena busca acompañar cada momento de la Cuaresma sin que el bolsillo tire la toalla.