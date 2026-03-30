Ni Guadalajara ni Monterrey: esta es la ciudad de México donde se regalarán 100 mil tarjetas para el transporte público

Ni Guadalajara ni Monterrey, Michoacán es la ciudad mexicana que se prepara para un cambio radical en su movilidad. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla confirmó que las primeras 100 mil tarjetas de prepago para el transporte público no tendrán costo. El reparto comienza el próximo 10 de abril. El objetivo es que los usuarios se familiaricen con el sistema antes de que el teleférico de Uruapan abra sus puertas de manera oficial.

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¿Dónde conseguir las tarjetas de prepago para el transporte y cómo funcionan?

Gladyz Butanda Macías, titular de la Sedum, fue clara: las tarjetas se entregarán directamente en las estaciones del teleférico de Uruapan. Si llegas tarde y se agotan las cortesías, el plástico tendrá un costo de 19 pesos.

Los puntos clave del nuevo sistema:



Fecha de inicio: 10 de abril de 2026.

10 de abril de 2026. Sistemas compatibles: Teleféricos de Uruapan y Morelia, Morebús y unidades con validador.

Teleféricos de Uruapan y Morelia, Morebús y unidades con validador. Recargas digitales: Habrá una aplicación móvil y convenios con tiendas de conveniencia para ponerle saldo.

Habrá una aplicación móvil y convenios con tiendas de conveniencia para ponerle saldo. Costo posterior: 19 pesos tras agotarse las 100 mil unidades gratuitas.

¿Habrá convenio de conexión con CDMX y Edomex?

Hay un dato que cambia el juego para los viajeros frecuentes. El gobierno de Michoacán firmará un convenio con la Ciudad de México y el Estado de México. La meta es que la misma tarjeta funcione en los tres estados.

"Posterior a la firma de un convenio que hará el gobernador con las autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México, podremos utilizar la misma tarjeta nosotros en Ciudad de México y también los que nos visitan de Ciudad de México", aseguró la funcionaria.

Si vives en Morelia pero viajas a la capital del país, no tendrás que comprar otro plástico. Podrás usar la misma tarjeta en el Metro o el Cablebús de CDMX. Es un paso hacia la unificación del transporte en el centro del país que busca facilitar los transbordos y evitar que cargues con diez plásticos diferentes en la cartera.

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