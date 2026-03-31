Es oficial en Puebla durante Semana Santa: queda inhabilitada por obras la Autopista México-Puebla hasta el 3 de abril en esta zona

Viajar durante Semana Santa por una de las autopistas más transitadas del país implicará tomar precauciones adicionales. Y es que de acuerdo con autoridades estatales, la autopista México–Puebla presenta afectaciones por obras que se mantendrán activas en este periodo, impactando a quienes se desplazan entre la Ciudad de México y Puebla.

Según el Gobierno de Puebla, además de los trabajos generales en la vialidad, habrá cierres parciales específicos en una zona clave: la vía lateral frente al Outlet Puebla.

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¿En qué tramo habrá afectaciones en la autopista México-Puebla?

La autopista México-Puebla se ha visto afectada desde hace semanas por trabajos relacionados con la construcción del Trolebús Chalco–Santa Martha y otras adecuaciones viales en el oriente del Valle de México.

Sin embargo, este cierre se lleva a cabo sobre la lateral de la autopista México–Puebla en sentido hacia el Centro de Puebla, desde la calle Lázaro Cárdenas hasta la calle Fausto Ortega, frente a la entrada al Outlet Puebla.

Este tipo de cierre no implica la suspensión total del tránsito, pero sí puede generar tráfico lento, especialmente en horarios de mayor circulación. La intervención forma parte de las acciones para mejorar la infraestructura vial en la zona.

¿Qué días y horarios habrá cierres en la Autopista México-Puebla?

El cierre parcial en la lateral se llevará a cabo del 30 de marzo al 3 de abril, en un horario de 8:00 a 18:00 horas.

Durante este periodo, se recomienda a los automovilistas tomar precauciones, ya que el flujo vehicular puede verse afectado de forma intermitente conforme avanzan los trabajos en la zona.

¡TOMA PRECAUCIONES! CIERRE PARCIAL INTERMITENTE sobre la Lateral de la Autopista México-Puebla (sentido al Centro).



El @Gob_Puebla bcontinúa con las obras de rehabilitación vial. Pedimos a las y los conductores respetar los límites de velocidad, personal capacitado trabaja en la… pic.twitter.com/gVIttbkNsi — Secretaría de Infraestructura (@InfraGobPue) March 30, 2026

¿Hasta cuándo durarán las obras en la México-Puebla?

Más allá de este cierre puntual, las obras en la autopista México–Puebla iniciaron el 17 de marzo y se extenderán hasta el 30 de abril de 2026 en otros puntos.

Esto significa que las afectaciones generales, como reducción de carriles y desvíos, continuarán durante varias semanas, incluyendo el periodo de Semana Santa.

¿Qué consejos deben tener los conductores que viajen en Semana Santa?

Ante estas afectaciones, autoridades piden a las y los conductores respetar los límites de velocidad y la señalización, ya que hay personal trabajando en la zona.

También se recomienda salir con anticipación, considerar rutas alternas y mantenerse atentos a los avisos oficiales, ya que las condiciones de circulación pueden cambiar conforme avancen las obras.

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