Es oficial: Querétaro confirma cambio de horario para los estacionamientos del Centro Histórico en Semana Santa

Los estacionamientos en el Centro Histórico de Querétaro ampliarán sus horarios de servicio para el periodo vacacional de Semana Santa 2026. El presidente municipal, Felifer Macías, confirmó que 20 establecimientos del primer cuadro de la ciudad ofrecerán mil 902 cajones para facilitar la movilidad de residentes y turistas.

La medida, coordinada por la Secretaría de Movilidad (Semov), busca garantizar espacios seguros y evitar conflictos viales durante las celebraciones religiosas y culturales. El acuerdo establece que 13 negocios cerrarán entre las 00:00 y las 03:30 horas, mientras que siete recintos estratégicos mantendrán operaciones las 24 horas del día para atender la demanda nocturna.

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¿Qué estacionamientos del Centro Histórico de Querétaro abrirán las 24 horas en Semana Santa 2026?

Para quienes asisten a eventos de larga duración o requieren movilidad ininterrumpida, la Semov habilitó una red de siete establecimientos con servicio continuo en el Municipio de Querétaro. Estos puntos estratégicos están diseñados para absorber el flujo vehicular que llega después de medianoche, principalmente en la zona oriente del Centro Histórico.

Los establecimientos con operación de 24 horas son:

Constitución: Ubicado estratégicamente para acceso rápido al primer cuadro.

Ubicado estratégicamente para acceso rápido al primer cuadro. Enríquez y El Tanque: Opciones con alta capacidad de recepción.

Opciones con alta capacidad de recepción. Funerales Hernández y La Moraleja: Espacios con vigilancia permanente.

Espacios con vigilancia permanente. Pino Suárez y Santa Rosa: Puntos clave para la conectividad con avenidas principales.

Lista de estacionamientos del Centro Histórico de Querétaro que cambiarán sus horarios durante Semana Santa 2026.|Municipio de Querétaro

¿Cuáles son los horarios de los estacionamientos en Querétaro para Semana Santa?

El calendario de horarios especiales se aplicará en dos bloques principales: del 2 al 5 de abril y del 9 al 12 de abril de 2026. La Secretaría de Movilidad realizará recorridos de supervisión técnica para verificar que se respeten las tarifas oficiales y que los 84 cajones exclusivos para personas con discapacidad estén disponibles.

Guía de horarios y disponibilidad:

Cierre a las 03:30 horas: El estacionamiento La Corregidora operará hasta esta hora (excepto domingos).

El estacionamiento operará hasta esta hora (excepto domingos). Cierre entre 00:00 y 02:00 horas: 12 recintos, incluyendo Vergara, Del Carmen, Loarca, San Agustín y Woolworth , ajustarán su cierre según la ubicación.

12 recintos, incluyendo , ajustarán su cierre según la ubicación. Restricción por procesiones: El estacionamiento de San Agustín estará sujeto a disponibilidad debido a los cortes de vialidad programados.

¿Cómo evitar multas de tránsito en el Centro Histórico de Querétaro?

El gobierno de Felifer Macías enfatizó que contar con mil 902 cajones seguros permite mantener el orden en la vía pública. Estacionarse en lugares prohibidos o bloquear rampas de acceso durante las festividades generará sanciones inmediatas por parte de la Dirección de Tránsito Municipal.

Algunos consejos para evitar sanciones:

Identificar el horario de cierre del establecimiento elegido antes de ingresar. Respetar los 84 cajones destinados a personas con discapacidad para asegurar un servicio incluyente. Verificar que el cobro corresponda a la tarifa exhibida en la entrada del local. Anticipar la llegada al primer cuadro, especialmente durante la Procesión del Silencio, cuando la demanda satura los espacios.