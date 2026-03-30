Querétaro prepara multas para todos los conductores que no cumplan este requisito en su licencia de conducir

Un nuevo reglamento pone en alerta a miles de conductores en Querétaro . Las multas en Querétaro ya tienen monto definido y el incumplimiento de un requisito específico en la licencia de conducir puede costar caro, además de puntos.

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Quita de puntos y miles de pesos: la sanción por no cumplir en la licencia de conducir en Querétaro

El Artículo 28 del reglamento es claro: todo conductor debe portar su licencia en buen estado, legible y del tipo que corresponde al vehículo que maneja. Sin ese documento en regla , las consecuencias son inmediatas.

Quien no cumpla este requisito enfrenta una sanción económica directa de miles de pesos. La autoridad también aplica una quita de 3 puntos sobre la licencia de conducir del infractor.

Las multas para conductores entran en vigor sin distinción de vehículo ni trayecto. Quienes no cumplan el requisito una sola vez y el proceso administrativo arranca de forma automática.

Se les quitarán puntos de la licencia de conducir a quien no respete esta regla. |Imagen Ilustrativa generada con IA

Así se calculan las multas y cuánto debes pagar

El monto se calcula en Unidades de Medida y Actualización (UMA), cuyo valor actualizado en febrero es de 117,31 pesos. La sanción va de 10 a 20 UMAs, lo que convierte cada infracción en un golpe real al bolsillo.

En pesos, eso representa entre 1,173.10 y 2,346.20 pesos por evento. El rango depende del criterio del agente vial en el momento de la revisión.

Prepara multas para conductores distraídos o que confían en la memoria: portar no es lo mismo que tener. La licencia debe estar físicamente presente, en buen estado y ser legible al momento del operativo.