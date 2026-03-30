Querétaro prepara multas para todos los conductores que no cumplan este requisito en su licencia de conducir
Conductores en Querétaro arriesgan su licencia y su dinero por no cumplir un requisito obligatorio.
Un nuevo reglamento pone en alerta a miles de conductores en Querétaro. Las multas en Querétaro ya tienen monto definido y el incumplimiento de un requisito específico en la licencia de conducir puede costar caro, además de puntos.
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Quita de puntos y miles de pesos: la sanción por no cumplir en la licencia de conducir en Querétaro
El Artículo 28 del reglamento es claro: todo conductor debe portar su licencia en buen estado, legible y del tipo que corresponde al vehículo que maneja. Sin ese documento en regla, las consecuencias son inmediatas.
Quien no cumpla este requisito enfrenta una sanción económica directa de miles de pesos. La autoridad también aplica una quita de 3 puntos sobre la licencia de conducir del infractor.
Las multas para conductores entran en vigor sin distinción de vehículo ni trayecto. Quienes no cumplan el requisito una sola vez y el proceso administrativo arranca de forma automática.
Así se calculan las multas y cuánto debes pagar
El monto se calcula en Unidades de Medida y Actualización (UMA), cuyo valor actualizado en febrero es de 117,31 pesos. La sanción va de 10 a 20 UMAs, lo que convierte cada infracción en un golpe real al bolsillo.
En pesos, eso representa entre 1,173.10 y 2,346.20 pesos por evento. El rango depende del criterio del agente vial en el momento de la revisión.
Prepara multas para conductores distraídos o que confían en la memoria: portar no es lo mismo que tener. La licencia debe estar físicamente presente, en buen estado y ser legible al momento del operativo.
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