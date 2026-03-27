Últimos llamados en Querétaro o habrá multas: estas placas tienen hasta el 31 de marzo para hacer la verificación vehicular

El calendario de verificación vehicular en Querétaro avanza y coloca en su fase final a los conductores con terminaciones de placa 7 y 8, quienes deben cumplir con este trámite obligatorio antes de que termine su periodo correspondiente.

Este proceso, que se realiza dos veces al año, es indispensable para circular sin contratiempos, ya que no contar con la verificación vigente puede derivar en sanciones si el vehículo es detectado en operativos o revisiones en vía pública.

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Estas placas en Querétaro deben verificar antes de que termine marzo

El programa de verificación en el estado establece un calendario basado en el último dígito de la placa. Para el caso de los vehículos con terminación 7 y 8 (engomado rosa), el periodo asignado corresponde a febrero y marzo.

Esto significa que el 31 de marzo es la fecha límite para cumplir dentro del plazo establecido. Después de esta fecha, el vehículo quedará fuera de su periodo y podría enfrentar complicaciones si no se regulariza.

Las multas aplican si circulas sin verificación vigente

Es importante aclarar que la sanción no se genera automáticamente al terminar marzo. Sin embargo, sí puede aplicarse si el vehículo circula sin verificación vigente y es detectado por las autoridades.

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Las multas por esta falta pueden ir de aproximadamente $703 a $1,759 pesos, dependiendo del caso. Además, no contar con este requisito puede impedir realizar otros trámites vehiculares.

¿Cuánto cuesta la verificación vehicular en Querétaro

El costo del trámite varía según el tipo de holograma que obtenga el vehículo:

Calcomanía 1 y 2: alrededor de $446 pesos

Holograma 0: aproximadamente $762 pesos

Holograma doble cero (00): hasta $1,759 pesos

El proceso debe realizarse en alguno de los verificentros autorizados en el estado, donde es necesario agendar una cita previa en línea.

Un trámite obligatorio que se realiza dos veces al año

Para quienes buscan anticiparse, el calendario del segundo semestre en Querétaro también se organiza por terminación de placas:

Engomado amarillo (5 y 6): julio y agosto

Engomado rosa (7 y 8): agosto y septiembre

Engomado rojo (3 y 4): septiembre y octubre

Engomado verde (1 y 2): octubre y noviembre

Engomado azul (9 y 0): noviembre y diciembre

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