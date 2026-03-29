Ni El Marqués ni Tequisquiapan: QroBus amplía su recorrido en estos municipios de Querétaro y suma cuatro nuevas salidas programadas

La Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) oficializó una expansión estratégica en la ruta L59 del sistema QroBus, enfocada en atender a los habitantes que necesitan trasladarse desde las zonas periféricas hacia los puntos neurálgicos de la ciudad.

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Conexión directa: De San Pedrito El Alto a Linda Vista

A diferencia de otros ajustes que se han dado en municipios como El Marqués o Tequisquiapan, esta actualización pone el foco en la zona norte y centro-norte.

La ruta L59 ahora extiende su trayecto para conectar de forma directa la comunidad de San Pedrito El Alto con la zona de Linda Vista.

Cuáles son los horarios de las 4 nuevas salidas programadas

Para darle certeza al usuario y evitar las largas esperas bajo el sol, la AMEQ implementó un esquema de salidas programadas. Estas corridas son fijas y se suman a la operación regular de la ruta. Toma nota de los horarios exactos.

Lunes a viernes:



Mañana: 06:30 y 07:30 horas (parten desde San Pedrito el Alto).

06:30 y 07:30 horas (parten desde San Pedrito el Alto). Tarde: 13:30 horas (parte desde San Pedrito el Alto)

13:30 horas (parte desde San Pedrito el Alto) Tarde-Noche: 18:00 horas (parte desde Linda Vista).

Sábados y domingos:



Mañana : 06:30 horas (parte desde San Pedrito el Alto)

: 06:30 horas (parte desde San Pedrito el Alto) Tarde-Noche: 18:00 horas (parte desde Linda Vista)

Bonos QroBus con tu tarjeta prepago

Para que el beneficio de esta ampliación sea completo, la AMEQ recordó que el uso de la tarjeta de prepago no solo es obligatorio en estas unidades, sino que es la llave para ahorrar en cada trayecto. Al utilizar tu plástico debidamente registrado, el sistema aplica automáticamente el beneficio de transbordo a cero pesos.

Esto significa que si vienes de San Pedrito El Alto en la L59 y necesitas subirte a otra ruta para llegar a tu destino final, ese segundo viaje no tendrá costo alguno, siempre y cuando se realice dentro del tiempo límite permitido. Además, el segundo transbordo queda a mitad de precio.

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