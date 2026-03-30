El Centro Histórico de Querétaro sufre cierre entre la avenida Pasteur Sur y la calle Dr. Leopoldo Río de la Loza hasta este día de abril

La movilidad en Querétaro sufre alteraciones tras el anuncio de cortes de calle programados en Pasteur Sur y Río de la Loza. El Municipio confirmó restricciones totales en tramos clave del Centro Histórico de la ciudad.

Francisco Villegas Solís, Secretario de Obras Públicas, agregó que los trabajos de rehabilitación vial comenzaron el pasado 25 de marzo y se extenderán hasta el viernes 17 de abril. El proyecto impacta la conexión entre las avenidas 20 de Noviembre e Ignacio Zaragoza, zonas con la mayor densidad de tráfico en el primer cuadro capitalino.

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¿Qué zonas del Centro Histórico de Querétaro presentan cortes de calles?

El bloqueo principal en el Centro Histórico de Querétaro afecta la circulación vehicular en la avenida Pasteur Sur y la calle Dr. Leopoldo Río de la Loza. Las cuadrillas mantienen presencia permanente para agilizar la rehabilitación de la infraestructura urbana, lo que inhabilita el paso convencional hacia el corazón de la ciudad.

Los puntos de restricción específicos son:

Tramo Pasteur: Bloqueo total desde la avenida 20 de Noviembre hasta Ignacio Zaragoza.

Bloqueo total desde la avenida 20 de Noviembre hasta Ignacio Zaragoza. Intersección Río de la Loza: Cierre de flujo en el cruce con Pasteur Sur por labores de bacheo y nivelación.

Cierre de flujo en el cruce con Pasteur Sur por labores de bacheo y nivelación. Perímetro Centro Histórico: Reducción de carriles en calles adyacentes para facilitar el acceso de maquinaria pesada.

¿Cuáles son las vías alternas en el Centro Histórico de Querétaro ante los cortes de calles?

La Secretaría de Movilidad de Querétaro recomienda a los conductores evitar el cuadrante afectado para reducir los tiempos de traslado. El flujo vehicular se ha saturado en las horas pico, por lo que el uso de rutas secundarias es obligatorio para quienes se dirigen hacia el norte de la capital.

Evita el congestionamiento con estos consejos:

Circular por la avenida 20 de Noviembre como eje principal de desvío hacia el poniente. Utilizar vialidades secundarias que conecten directamente con la avenida Ignacio Zaragoza. Respetar la señalización técnica instalada por el personal de tránsito en cada esquina. Anticipar los traslados con al menos 20 minutos de margen debido a la carga vehicular en la zona.

¿Hasta qué fecha de abril se mantendrán los cortes en el Centro Histórico de Querétaro?

El cronograma oficial de la Secretaría de Obras Públicas establece un periodo de ejecución que culminará pasada la primera quincena del mes. La reapertura de los tramos dependerá de las condiciones climáticas y el avance físico de los materiales aplicados en la superficie de rodamiento del Centro Histórico.

Datos clave de la vigencia:

Fecha de inicio: Miércoles 25 de marzo de 2026.

Miércoles 25 de marzo de 2026. Fecha de finalización: Viernes 17 de abril de 2026.

Viernes 17 de abril de 2026. Horario de obra: Actividad continua durante jornada diurna y nocturna para acelerar el final de la obra.