Querétaro pone en marcha un plan de 50 obras que se ejecutarán en las siete delegaciones

Las obras de infraestructura en Querétaro recibirán en 2026 una inversión superior a los mil 104 millones de pesos. El Programa de Obra Anual (POA) contempla 50 acciones directas en las siete delegaciones del estado.

El secretario de Obras Públicas Municipales, Francisco Villegas Solís, confirmó que el presupuesto prioriza 16 proyectos de infraestructura social y tres pluviales. Destacan la rehabilitación del Foro Querétaro por 138 millones de pesos y la intervención en el Dren Peñuelas, considerada la acción más costosa del ejercicio con 210 millones de pesos en conjunto con el estado.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuáles son las obras de infraestructura en Querétaro por delegación?

La Secretaría de Obras Públicas Municipales de Querétaro , a través del Copladem, presentó el listado de 50 acciones que integran el Programa de Obra Anual (POA) 2026. La distribución de estas obras de infraestructura en Querétaro se determinó bajo criterios de urgencia hídrica, rescate de espacios públicos y modernización de servicios básicos en las siete demarcaciones del municipio.

La mayor concentración de recursos se destina a proyectos de conectividad y saneamiento, destacando intervenciones integrales en zonas con rezago histórico. El plan incluye desde la rehabilitación de vialidades primarias hasta la construcción de recintos culturales de gran calado, asegurando que cada delegación reciba beneficios directos en su entorno urbano.

La distribución y detalle de las obras por zona es:

Centro Histórico (12 acciones): Destaca la rehabilitación del barrio de San Francisquito con 30 millones de pesos para redes hidrosanitarias y mejoras en el parque, además de 17 millones para los baños y locales del Mercado Escobedo.

(12 acciones): Destaca la rehabilitación del barrio de San Francisquito con 30 millones de pesos para redes hidrosanitarias y mejoras en el parque, además de 17 millones para los baños y locales del Mercado Escobedo. Santa Rosa Jáuregui (9 acciones): Es prioridad la construcción de redes de drenaje sanitario y pluvial, junto con estudios técnicos de mecánica de suelos para garantizar la viabilidad de nuevos proyectos educativos y recreativos.

(9 acciones): Es prioridad la construcción de redes de drenaje sanitario y pluvial, junto con estudios técnicos de mecánica de suelos para garantizar la viabilidad de nuevos proyectos educativos y recreativos. Epigmenio González (5 acciones): Construcción del Centro de Atención Municipal (CAM) Norte en el Ejido San Pablo por 30 millones de pesos y el Centro para la Atención de Autismo con una inversión de 40 millones.

(5 acciones): Construcción del Centro de Atención Municipal (CAM) Norte en el Ejido San Pablo por 30 millones de pesos y el Centro para la Atención de Autismo con una inversión de 40 millones. Félix Osores (5 acciones): Rehabilitación de vialidades y mejoramiento de imagen urbana en colonias de alta densidad poblacional para recuperar la superficie de rodamiento.

(5 acciones): Rehabilitación de vialidades y mejoramiento de imagen urbana en colonias de alta densidad poblacional para recuperar la superficie de rodamiento. Josefa Vergara (5 acciones): Inversión de 50 millones de pesos en la construcción de un estacionamiento público en la Central de Abastos para mitigar el caos vial en el perímetro del mercado.

(5 acciones): Inversión de 50 millones de pesos en la construcción de un estacionamiento público en la Central de Abastos para mitigar el caos vial en el perímetro del mercado. Felipe Carrillo Puerto (2 acciones): Intervención en la zona de San Pedrito Peñuelas con la segunda etapa de mejora en infraestructura pluvial y urbana en la calle Obreros por 50 millones de pesos.

Intervención en la zona de San Pedrito Peñuelas con la segunda etapa de mejora en infraestructura pluvial y urbana en la calle Obreros por 50 millones de pesos. Villa Cayetano (1 acción): Restauración de la fachada y el sistema de iluminación del Teatro de la Ciudad (Rosalío Solano) con una inversión de 25 millones de pesos.



Más allá de la distribución por delegaciones, el POA contempla la construcción del Foro Querétaro en las instalaciones del antiguo lienzo charro, con una inversión de 138 millones de pesos y capacidad para 10 mil personas. Asimismo, se destinarán 210 millones de pesos a la intervención integral del Dren Peñuelas y la calle Obreros, consolidándose como la obra hídrica más importante para prevenir inundaciones en la zona norte de la capital durante este 2026.

La ejecución de estas obras de infraestructura en Querétaro también abarca el rescate del Parque Bicentenario, donde se invertirán 27 millones de pesos para restaurar su fachada, mejorar la iluminación y renovar su imagen general. Este paquete de proyectos busca equilibrar el crecimiento de la ciudad con espacios de convivencia dignos y funcionales para los habitantes de todas las delegaciones.

Querétaro: proyectos prioritarios para el desarrollo social en 2026

El POA 2026 también incluye la creación de espacios especializados para la atención ciudadana y la salud. Estas edificaciones forman parte del eje de infraestructura social que concentra una inversión cercana a los 550 millones de pesos para este año fiscal.

Los proyectos más relevantes del programa incluyen:

Construir el Centro de Atención Municipal (CAM) Norte. Edificar el Centro para la Atención de Autismo. Rehabilitar la infraestructura para el nuevo Foro Querétaro. Ejecutar 11 acciones de mantenimiento mayor en vialidades primarias. Desazolvar tramos críticos del sistema de alcantarillado previo a la temporada de lluvias.