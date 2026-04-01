Es hoy: el anuncio de la SETRAN a todos los conductores de Jalisco que quieran tramitar su licencia de conducir

La Secretaría de Transporte (SETRAN) dio un anuncio urgente para todos los conductores de Jalisco que planean tramitar o renovar su licencia de conducir durante Semana Santa. Los cambios afectan sedes, horarios y condiciones de atención, y hay fechas clave que no puedes ignorar.

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Los cambios de la SETRAN para tramitar tu licencia en Jalisco durante Semana Santa

Durante estas dos semanas de vacaciones, la atención se concentra únicamente en las oficinas centrales de la SETRAN, en Av. Prolongación Alcalde S/N, Jardines Alcalde, Guadalajara, donde también puedes resolver dudas sobre la multa por circular sin el pago del refrendo vehicular.

La novedad más relevante: el servicio opera sin cita previa, en orden de llegada, de 8:30 a 14:00 horas. Es una ventana corta; llegar temprano marca la diferencia.

Atención: las oficinas permanecen cerradas el jueves 2 y viernes 3 de abril. Los módulos externos suspenden actividades por completo y regresan hasta el 13 de abril, tiempo que puedes aprovechar para revisar la multa a los conductores que no cumplan este requisito en su licencia de conducir.

Requisitos para tramitar tu licencia de conducir nueva o renovarla en 2026

La Secretaría del Transporte hace un llamado directo a motociclistas, automovilistas, taxistas, operadores de plataformas y transporte de carga a verificar su documentación antes de acudir.

Estos son los requisitos actualizados para 2026, todos en original y copia:

Identificación oficial vigente : INE, pasaporte, cartilla militar o matrícula consular

: INE, pasaporte, cartilla militar o matrícula consular Comprobante de domicilio : no mayor a 90 días (CFE, SIAPA

: no mayor a 90 días (CFE, CURP con impresión actualizada al año 2026

con impresión actualizada al año 2026 Tipo de sangre

Exámenes de conocimientos viales y práctico de manejo

Constancia de curso vial (obligatoria para trámites nuevos: motociclistas, menores de edad, transporte público, taxis y plataformas; en renovaciones aplica solo para transporte público, taxis y plataformas)

(obligatoria para trámites nuevos: motociclistas, menores de edad, transporte público, taxis y plataformas; en renovaciones aplica solo para transporte público, taxis y plataformas) Mayores de 75 años: certificado de salud oficial que acredite aptitud física y mental

Para más información, la SETRAN atiende al 33 3819 2400, de lunes a viernes de 8:30 a 15:00 horas.