Es hoy: último día para pagar el estimado anual en Siapa Guadalajara con 10% de descuento

Este 31 de marzo vence la oportunidad de liquidar el Estimado Anual 2026 del Siapa Guadalajara y acceder a un beneficio económico que no regresa: quien pague hoy en una sola exhibición obtiene un 10% descuento que puede marcar la diferencia en el bolsillo familiar .

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¿Por qué conviene pagar hoy el estimado anual del Siapa Guadalajara?

El Siapa Guadalajara diseñó este esquema para premiar el pago puntual. El 10% de descuento aplica únicamente sobre el monto total del Estimado Anual 2026 liquidado en una sola exhibición, no en parcialidades.

Cumplir a tiempo no solo beneficia al usuario. El organismo destina estos recursos al mantenimiento de la infraestructura hidráulica de la Zona Metropolitana de Guadalajara para garantizar agua continua y de calidad.

El último día es hoy. Sin prórroga anunciada, quien no realice el pago antes de que concluya la jornada pierde el beneficio y deberá cubrir el monto completo sin reducción .

📅 ¡No lo dejes pasar!💧



Mañana es el último día para pagar tu estimado anual y obtener 10% de descuento al realizar tu pago.



Aprovecha este beneficio y mantén tu servicio al corriente. pic.twitter.com/DV6YTMHxzn — Siapagdl (@siapagdl) March 30, 2026

¿Cómo hacer el pago del Siapa Guadalajara paso a paso?

El organismo habilitó múltiples canales para que ningún usuario se quede sin opción . El proceso acepta efectivo, VISA y MasterCard según el canal elegido.

Estas son las formas disponibles para completar el trámite:

Portal oficial en línea: www.siapa.gob.mx

Código QR impreso en el reverso del recibo físico

impreso en el reverso del recibo físico Bancos y cajas populares listados al reverso del recibo

listados al reverso del recibo Tiendas de conveniencia autorizadas (consultar reverso del recibo)

autorizadas (consultar reverso del recibo) Sucursales del Siapa con atención presencial

Para más información sobre horarios y ubicaciones, el sitio oficial del Siapa concentra todo lo necesario. No dejes el trámite para última hora del día: los sistemas digitales pueden saturarse con la demanda del cierre.