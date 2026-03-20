Es ley en Jalisco: el nuevo costo de la multa por circular sin el pago del refrendo vehicular 2026

El Congreso de Jalisco ratifica que la omisión en los trámites de refrendo vehicular 2026 genera multas obligatorias. La sanción por circular sin el pago vigente impacta directamente a propietarios de vehículos particulares y de transporte público en todo el estado.

La multa oscila entre 1 y 5 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que representa un costo de hasta $586.55 pesos según el tabulador oficial de la plataforma Visor Logístico. Este pago es requisito indispensable para mantener la vigencia de la tarjeta de circulación y evitar infracciones acumulativas por falta de documentación oficial.

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¿Cuáles son los requisitos para tramitar el refrendo en Jalisco?

La Secretaría de la Hacienda Pública de Jalisco habilita plataformas digitales para agilizar el trámite. El costo del refrendo para autos, camionetas y tractocamiones se fijó en $1,000 pesos, cifra que este año incluye de forma estratégica el proceso de verificación vehicular gratuita para contribuyentes con toda la documentación en regla.

Para realizar el pago, es necesario presentar los siguientes datos:

Ingresar placas: Capturar el número alfanumérico completo del vehículo registrado en el estado.

Capturar el número alfanumérico completo del vehículo registrado en el estado. Validar número de serie: Proporcionar los dígitos de identificación vehicular (VIN) para autenticar la unidad.

Proporcionar los dígitos de identificación vehicular (VIN) para autenticar la unidad. Confirmar número de motor: Facilitar este dato técnico para generar la línea de captura oficial.

Facilitar este dato técnico para generar la línea de captura oficial. Identificar al propietario: Registrar el nombre completo de la persona física o moral que ostenta la propiedad.

Durante el primer trimestre de 2026, la autoridad aplica un esquema de incentivos para los contribuyentes. Durante enero y febrero a través de canales digitales se obtuvo un 5% de descuento adicional, mientras que el beneficio de vinculación con la verificación se mantiene vigente para quienes liquiden el adeudo antes de concluir marzo.

¿Qué beneficios tengo al pagar el refrendo 2026 en Jalisco?

El cumplimiento puntual de los trámites de control vehicular en Jalisco otorga incentivos fiscales directos y acceso a programas de cumplimiento ambiental sin costo adicional. La autoridad estatal vinculó el pago del refrendo con el programa de verificación para fomentar la regularización de la flota circulante este 2026.

Al liquidar el refrendo antes del plazo, accedes a las siguientes ventajas:

Verificación gratuita: Acceder a la validación de emisiones sin costo durante todo el año 2026 tras haber cumplido con el pago del refrendo.

Acceder a la validación de emisiones sin costo durante todo el año 2026 tras haber cumplido con el pago del refrendo. Descuento digital: Recibir un 5% de descuento adicional al realizar el pago en línea durante los meses de enero y febrero.

Recibir un 5% de descuento adicional al realizar el pago en línea durante los meses de enero y febrero. Evitar sanciones administrativas: Prevenir la aplicación de multas por incumplimiento de obligaciones vehiculares y el acumulado de recargos extemporáneos.



Para hacer efectivo el beneficio de gratuidad, el propietario debe programar su cita en la plataforma oficial de Verificación Responsable. Es obligatorio proporcionar los datos de las placas para asignar el turno conforme al calendario oficial, el cual se rige por la terminación numérica de la lámina para garantizar un flujo ordenado en los centros de inspección.

¿Puedo canjear placas en Jalisco si adeudo el refrendo vehicular?

El pago del refrendo es un requisito indispensable para acceder al programa de renovación de placas. Los conductores que presenten morosidad en sus contribuciones anuales enfrentará el bloqueo de su trámite de canje, lo que eleva el riesgo de alcanzar la fecha límite sin la documentación vigente.

El monto total por incumplimiento podría ascender a aproximadamente 3,100 pesos, cifra que resulta de sumar el costo de las nuevas placas y una multa administrativa de 600 pesos por no realizar la sustitución dentro del periodo establecido este 2026.

Más allá del impacto financiero, circular con láminas obsoletas faculta a los oficiales de movilidad para aplicar medidas precautorias como la retención del vehículo y su remisión al depósito. La autoridad estatal, encabezada por Luis García Sotelo, advirtió que no se autorizará la entrega de nuevos metales a quienes mantengan adeudos de años anteriores, obligando a los propietarios a regularizar su situación fiscal para mantener el derecho a la libre circulación.