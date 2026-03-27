Es oficial en Jalisco: estas son las placas que si no hacen el canje antes de abril terminarán con multas y corralón

La revisión sobre las placas en Jalisco ya sube de nivel y pone bajo presión a miles de automovilistas en la zona metropolitana del estado. Quien ignore el canje antes de abril se expone a multas y al corralón por circular fuera de regla.

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¿Cuáles son las placas en Jalisco que terminarán con multas y corralón en abril?

Las placas tipo Maguey, Minerva y Gota son las que entran en la lista oficial que exige canje antes de abril. Si siguen en circulación después del plazo, sus dueños enfrentan multas y posible envío al corralón.

Desde inicios de año, los agentes viales refuerzan la vigilancia en el Área Metropolitana de Guadalajara. En varios puntos de control, el personal revisa si cada auto lleva placas vigentes y documentos en regla.

El castigo no queda solo en una multa económica para quien incumple con las placas en Jalisco. La autoridad también puede retirar el vehículo de la circulación y llevarlo al corralón.

Con el plazo por vencer, el cambio de placas gratuito en Jalisco impacta a quienes aún no concluyen el trámite.|Imagen ilustrativa

¿Qué exige Jalisco para evitar la retención del vehículo?

El trámite de canje pide identificación oficial y comprobante de domicilio reciente. También solicita factura del auto, tarjeta de circulación, placas anteriores y comprobante de verificación vehicular.

Otro requisito pesa de forma directa en este proceso: el refrendo debe estar al día. Sin ese pago, el cambio de placas en Jalisco no avanza y crece el riesgo de retención vehicular.

La ruta oficial marca tres pasos para cerrar el cambio de placas: pagar el refrendo, realizar la verificación vehicular y agendar una cita en el portal oficial. Al final, el propietario entrega las placas antiguas y recibe las nuevas en oficinas estatales.