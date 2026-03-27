Es ley: Querétaro prepara multas para los conductores que cometan esta infracción en la carretera durante Semana Santa

Las multas para conductores en Querétaro son una realidad que muchos viajeros ignoran antes de salir. Con el alto flujo vehicular que trae la Semana Santa 2026, las autoridades activan un operativo especial en la autopista México-Querétaro para sancionar una infracción muy común, pero pocas veces tomada en serio.

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La infracción que será penalizada en Semana Santa en Querétaro

Las autoridades de vialidad despliegan un operativo específico para esta Semana Santa 2026 en las principales carreteras federales. El objetivo: detectar a conductores que cometan una infracción concreta que eleva el riesgo de accidente.

El Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal es claro al respecto. Cada vehículo debe transportar solo al número de personas para el que tiene asientos y cinturones disponibles.

Quien no respete esta norma enfrenta sanciones económicas de entre 20 y 25 UMA. En 2026, eso representa entre 2,300 y cerca de 3,000 pesos, según la gravedad de la falta.

Cada coche debe tener en su interior la cantidad máxima de personas. |Getty Images

Corralón y riesgos: las consecuencias que van más allá de la multa

La sanción económica no es el único golpe. Las autoridades tienen facultad para retener el vehículo y enviarlo directamente al corralón si detectan personas en zonas no aptas para pasajeros.

Esto incluye las cajas de camionetas pick-up, áreas de carga cerradas y hasta viajar en el regazo de otro ocupante. Ninguna de estas situaciones escapa al operativo.

Viajar con sobrecupo compromete la estabilidad del vehículo y reduce la efectividad de los sistemas de seguridad en caso de accidente. La recomendación es planificar con tiempo y verificar que cada ocupante tenga su cinturón individual.