Pensionados del IMSS en 2026 pagarán impuestos si superan este monto

Con la llegada de abril de 2026, miles de pensionados en México revisan sus depósitos con atención. Este año, además del pago mensual, surge una duda clave que podría impactar directamente en sus ingresos: si el Servicio de Administración Tributaria (SAT) cobrará impuestos a quienes reciben la pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La autoridad fiscal reiteró que las pensiones pueden estar sujetas al pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), aunque únicamente en casos específicos relacionados con el monto recibido.

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Cuál es el grupo de pensionados del IMSS que deberá pagar impuestos en 2026

El SAT confirmó que las pensiones del IMSS pueden considerarse ingresos gravables cuando superan ciertos límites establecidos por la ley. Aunque este recurso proviene de años de trabajo y es un derecho adquirido, la normativa fiscal vigente establece condiciones claras sobre su exención.

Para 2026, el criterio se basa en la Unidad de Medida y Actualización (UMA). De acuerdo con la legislación, las pensiones están exentas de ISR siempre que no excedan un tope equivalente a 15 veces el valor diario de la UMA.

Esto se traduce, para abril de 2026, en un rango aproximado de entre 49 mil y 51 mil pesos mensuales.

En caso de que el monto mensual supere este límite, el ISR no se aplica sobre la totalidad del ingreso, sino únicamente sobre el excedente. Por ejemplo, si una persona recibe una pensión de 55 mil pesos mensuales, solo deberá pagar el impuesto correspondiente sobre los 5 mil pesos que rebasan el monto exento.

Las pensiones del IMSS se consideran ingresos gravables solo cuando superan ciertos límites.|Getty Images

¿Cuándo depositan la Pensión IMSS en abril 2026?

Según el calendario oficial del IMSS, el pago de la pensión correspondiente a abril de 2026 se realizará el miércoles 1 de abril.

A diferencia de otros esquemas, como el del ISSSTE, las personas pensionadas del IMSS recibirán su depósito incluso durante el periodo vacacional. Por ello, será importante revisar el monto recibido para identificar si se mantiene dentro del rango exento o si existe un excedente sujeto al pago de ISR.

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