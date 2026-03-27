Es ley: Querétaro multará a todos los conductores que circulen con este tipo de cristales polarizados

Si vives en Querétaro y decidiste ponerle un tono oscuro a las ventanas de tu coche para cubrirte del sol, más vale que revises qué tan negro quedó el cristal. El Reglamento para la Movilidad y el Tránsito del estado no es una sugerencia; es una norma estricta que prohíbe circular con vidrios que obstruyan la visibilidad hacia el interior del vehículo, una medida que busca reforzar la seguridad pública en la entidad.

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¿Qué tipo de cristales polarizados no se pueden colocar en Querétaro?

Entre otras infracciones en Querétaro, los conductores tienen prohibido instalar cristales polarizados u obscurecidos que dificulten ver quién o qué va dentro del auto. No se trata solo de una cuestión estética, sino de permitir que los oficiales de tránsito mantengan el orden visual en las vialidades.

De acuerdo con el reglamento vigente este 2026, el incumplimiento se castiga con:



Multa económica: El equivalente de 5 a 10 veces la UMA (Unidad de Medida y Actualización).

El equivalente de (Unidad de Medida y Actualización). Penalización administrativa: Se te restará 1 punto en tu licencia para conducir.

Autos polarizados en la mira.

Celulares, mascotas y ruido: Otras multas que debes evitar

El mismo artículo que castiga el polarizado también pone la lupa sobre otros distractores comunes que muchos conductores pasan por alto. Aquí te dejamos la lista de "prohibidos" para que no te sorprendan:



El celular es intocable: No puedes manipular el teléfono ni ningún dispositivo de comunicación mientras el vehículo esté en movimiento. Si necesitas ver el GPS o el mapa, la ley exige que el auto esté totalmente detenido. Cero objetos estorbosos: Está prohibido llevar bultos de gran tamaño entre la puerta izquierda y el conductor, o portar objetos que tapen la vista del parabrisas. Ni niños ni mascotas en el regazo: Sostener personas o animales entre los brazos y piernas mientras manejas es motivo de infracción inmediata. Ruido excesivo: Utilizar parlantes o reproductores de música con un volumen que rebase los límites permitidos también entra en la lista de conductas sancionables.

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