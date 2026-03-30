Estas placas en Puebla ya están obligadas a realizar la verificación vehicular desde abril y el reloj corre

Para todos aquellos conductores con engomado verde y terminación de placas 1 y 2, el tiempo para realizar la verificación vehicular en Puebla ha comenzado a correr.

Este trámite forma parte del programa obligatorio de control vehicular en el estado y corresponde al periodo de abril dentro del calendario oficial, por lo que debe completarse dentro del bimestre asignado para evitar sanciones.

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Calendario de verificación vehicular en Puebla 2026

El programa de verificación se organiza de manera bimestral, tomando en cuenta el color del engomado y el último dígito de la placa.

Para el primer semestre de 2026, el calendario es el siguiente:

Amarillo (5 y 6): enero–febrero

Rosa (7 y 8): febrero–marzo

Rojo (3 y 4): marzo–abril

Verde (1 y 2): abril–mayo

Azul (9 y 0): mayo–junio

Esto significa que abril marca el inicio del periodo para vehículos con placas 1 y 2, siendo el 30 de mayo el día límite. El costo del proceso tiene un precio de $628 pesos.

Calendario del segundo semestre en Puebla

Para el segundo semestre de 2026, los periodos quedan así:

Amarillo (5 y 6): julio–agosto

Rosa (7 y 8): agosto–septiembre

Rojo (3 y 4): septiembre–octubre

Verde (1 y 2): octubre–noviembre

Azul (9 y 0): noviembre–diciembre

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¿Qué pasa si no verificas a tiempo en Puebla?

No cumplir con este trámite dentro del periodo asignado puede generar una multa por verificación extemporánea.

Las sanciones pueden superar los $2,200 pesos, dependiendo del tiempo de retraso y las condiciones del incumplimiento.

Además del costo económico, no contar con la verificación vigente puede generar inconvenientes al momento de circular.

Requisitos para verificar en Puebla

Para realizar la verificación vehicular en Puebla, es necesario presentar los siguientes documentos en el verificentro correspondiente:

Folio de la cita (impreso o digital)

Identificación oficial vigente (original y copia)

Tarjeta de circulación (original y copia)

Certificado de la verificación anterior y holograma adherido al vehículo

En casos específicos:

Vehículos nuevos deben presentar factura, carta factura o contrato de arrendamiento

Vehículos con verificación extemporánea deberán comprobar el pago de multa o contar con autorización previa

El trámite es personal, por lo que cada conductor debe acudir directamente con la documentación requerida.

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