Puebla prepara multas para estas placas: en abril vence el plazo para realizar la verificación vehicular y el tiempo corre

Los conductores en Puebla con terminaciones de placa 3 y 4 deben estar atentos al calendario oficial de verificación vehicular, ya que el periodo para cumplir con este trámite está por concluir y podría derivar en sanciones económicas.

Aunque abril marca el cierre del plazo para algunos vehículos, las autoridades han señalado que no verificar puede generar multas superiores a los $2,000 pesos, además de otras posibles sanciones relacionadas con la circulación.

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Abril es el último mes para estas placas en Puebla

De acuerdo con el calendario oficial, los vehículos con engomado rojo y terminación de placas 3 y 4 deben realizar la verificación durante el bimestre marzo-abril, por lo que el 30 de abril es la fecha límite real para cumplir sin caer en rezago.

Es importante aclarar que la multa no se aplica de manera inmediata al terminar abril. Sin embargo, una vez que el vehículo se encuentra fuera de su periodo, la verificación se considera extemporánea y el conductor deberá regularizar su situación.

En ese escenario, se aplica una multa de $2,262 pesos (equivalente a 20 UMA), la cual debe pagarse antes de poder realizar la verificación.

Además, circular sin verificación vigente puede derivar en otras sanciones, como infracciones adicionales en operativos viales e incluso la posible remisión del vehículo al corralón en caso de incumplimiento reiterado.

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Requisitos para realizar la verificación vehicular en Puebla

Para llevar a cabo el trámite, las autoridades estatales solicitan presentar los siguientes documentos en el Centro de Verificación Vehicular:

Folio de la cita (impreso o digital)

Identificación oficial vigente (original y copia)

Tarjeta de circulación (original y copia)

Certificado de verificación anterior y holograma

Factura, carta factura o contrato de arrendamiento (vehículos nuevos)

Comprobante de pago de multa o autorización (en caso de verificación extemporánea)

Todos los trámites son personales y deben realizarse conforme a las indicaciones oficiales.

Calendario del segundo semestre de verificación en Puebla

Para quienes no alcancen a verificar en el primer semestre o deseen anticiparse, este es el calendario correspondiente al segundo semestre de 2026:

Engomado amarillo (placas 5 y 6): julio-agosto

Engomado rosa (placas 7 y 8): agosto-septiembre

Engomado rojo (placas 3 y 4): septiembre-octubre

Engomado verde (placas 1 y 2): octubre-noviembre

Engomado azul (placas 9 y 0): noviembre-diciembre



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