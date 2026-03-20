Puebla prepara multas para estas placas: tienen tiempo de hacer la verificación vehicular hasta el 31 de marzo

Si eres parte de los automovilistas con engomado rosa, es decir, placas con terminación 7 u 8 es momento de poner atención al calendario. De acuerdo con autoridades estatales, este grupo tiene como fecha límite el 31 de marzo para cumplir con la verificación vehicular en Puebla.

Este trámite es obligatorio y forma parte de las acciones para controlar las emisiones contaminantes en la entidad. Además, el programa ya opera con fechas definidas para todo el primer semestre del año, por lo que conocerlas con anticipación ayuda a evitar contratiempos, filas de último momento o gastos innecesarios.

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Placas 7 y 8 en Puebla: fecha límite en Puebla y cómo evitar multas

De acuerdo con el calendario vigente, los vehículos con terminación 7 y 8 deben verificar durante los meses de febrero y marzo, por lo que el 31 de marzo marca el cierre de su periodo asignado. Este esquema aplica de forma escalonada según el último dígito de la placa.

El calendario completo de verificación vehicular en Puebla para el primer semestre de 2026 quedó de esta manera:

Placas 5 y 6: enero – febrero

Placas 7 y 8: febrero – marzo

Placas 3 y 4: marzo – abril

Placas 1 y 2: abril – mayo

Placas 9 y 0: mayo – junio

Para 2026, el costo de la verificación vehicular se mantiene sin cambios, con un precio único de $628 pesos, sin importar el tipo de holograma obtenido. En el caso de autos híbridos, pueden obtener un certificado exento con vigencia de hasta seis años, mientras que los vehículos eléctricos quedan exentos de forma permanente, pagando únicamente un trámite administrativo.

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Aunque existe una fecha límite clara, en 2026 también hay un margen importante a considerar. Durante el primer semestre del año, de enero a junio, no se aplican multas por no haber realizado la verificación en tiempo.

Esto quiere decir que, aunque no cumplas antes del 31 de marzo, no recibirás una sanción inmediata en abril.

¿Cuándo sí aplican multas por no verificar en Puebla?

Las multas comienzan a ser aplicables en el segundo semestre del año. A partir de julio, los vehículos que no hayan cumplido con la verificación pueden ser sancionados, especialmente si son detectados en operativos o al realizar trámites vehiculares.

La sanción en 2026 equivale a 20 UMA, lo que representa aproximadamente $2,262 pesos. Este monto puede sumarse al costo del trámite pendiente, elevando el gasto total para los automovilistas que no regularicen su situación a tiempo.

Para cumplir con la verificación, es necesario presentar identificación oficial vigente, tarjeta de circulación, holograma anterior y el comprobante del último periodo. La cita se agenda en línea a través del portal del gobierno estatal, donde se puede elegir verificentro, fecha y horario.

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