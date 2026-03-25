Es en días; fecha de inicio del reemplacamiento vehicular obligatorio en el Edomex este 2026

El periodo obligatorio para realizar el reemplacamiento vehicular en el Estado de México (Edomex) está muy pronto de llegar este 2026, pues de acuerdo con las autoridades mexiquenses, será a partir de este próximo 1 de abril que las y los automovilistas podrán comenzar a cumplir con el canje de matrículas.

Por ello, a continuación en adn Noticias te daremos a conocer las fechas importantes a tomar en consideración al momento de realizar el trámite, así como los requisitos y las personas que deben cumplir forzosamente con el canje.

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Fecha límite para el reemplacamiento en Edomex este 2026 y cómo obtener la tenencia gratis El Edomex anunció que mantendrá la condonación del 100% en el pago de la tenencia pagando únicamente el refrendo; fecha límite del reemplacamiento 2026. 25 febrero, 2026

Fechas importantes para el reemplacamiento obligatorio en Edomex

Desde el pasado 1 de enero de este 2026 inició formalmente el programa de reemplacamiento en el Edomex, sin embargo las autoridades mexiquenses recomendaron respetar el calendario por matrículas.

Según la información oficial del gobierno mexiquense, el calendario oficial por terminación de placas para realizar el canje es el siguiente:

Abril: terminaciones 1 y 2

Mayo: terminaciones 3 y 4

Junio: terminaciones 5 y 6

Julio: terminaciones 7 y 8

Agosto: terminaciones 9 y 0

¿Quiénes tienen que hacer el cambio de placas en el Edomex este 2026?

Gracias a que la vigencia de las matrículas es de tan solo cinco años en el Edomex, los automovilistas que están obligados a realizar el reemplacamiento este 2026 son aquellos que tramitaron sus placas actuales en el año 2021.

Es importante mencionar que no cumplir con el programa de reemplacamiento puede generar multas económicas y el acceso a los programas de condonación de trámites en la entidad.

Requisitos para hacer el cambio de placas en el Edomex

Para hacer el cambio de placas en el Edomex se tienen que presentar los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente

CURP

Factura o documento que acredite la propiedad del vehículo

Comprobante de domicilio del Edomex

Placas a cambiar

Comprobante de pago

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