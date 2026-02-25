Fecha límite para el reemplacamiento en Edomex este 2026 y cómo obtener la tenencia gratis

Desde inicios de este 2026 el gobierno del Estado de México (Edomex) anunció la entrada en vigor de un programa especial para el reemplacamiento vehicular y otros trámites, los cuales podrían otorgar un descuento de hasta el 100 por ciento en el pago de tenencia y refrendo.

Será hasta el próximo 31 de agosto de este 2026 que los dueños de autos con adeudos en el pago de tenencia y refrendo podrán acceder al descuento del 100% en el trámite, sin embargo, es importante señalar que no son los únicos beneficios disponibles.

Requisitos para obtener el 100% de la tenencia gratis en el Edomex

De acuerdo con la Secretaría de Finanzas del Edomex, los esquemas de condonación en el trámite de reemplacamiento y pago de tenencia, aplican de la siguiente manera:

Condonación del 100% hasta el 6 de abril para propietarios al corriente en el pago de tenencia

Subsidio total hasta el 31 de diciembre en personas que compraron autos nuevos

100% de condonación en el impuesto sobre adquisición de vehículos en personas que realicen cambio de propietario

Para poder acceder al 100% de descuento en el pago de la tenencia, también se tiene que tener en mente que se debe ser persona física residente en el Edomex, tener un auto registrado oficialmente y que el auto no supere el valor de 638 mil pesos con IVA incluido.

¿Dónde hacer el trámite de reemplacamiento en el Edomex este 2026?

El trámite en cuestión se puede hacer a través del Portal de Servicios al Contribuyente del Edomex, al cual podrás ingresar en el siguiente enlace. Será dentro de esta plataforma, que se podrán consultar los adeudos, generar líneas de captura y realizar el pago en línea.

Multas y sanciones por no hacer el cambio de placas en el Edomex

Vale la pena mencionar que en caso de no realizar el cambio de placas correspondiente en el Edomex, las y los mexiquenses se pueden hacer acreedores a una multa de 20 UMAS, las cuales equivalen a más de 2 mil 200 pesos en este 2026.

Es importante mencionar que los policías de tránsito están facultados en remover las placas en uso y remitir al vehículo al corralón, lugar en el cual se deberá pagar la multa correspondiente.

