Oficial: Edomex publica el calendario de renovación de placas para 2026

Es momento de prepararse para el 2026 y es por eso que la Secretaría de Finanzas del Estado de México ya hizo público el calendario de renovación de placas , el cual deben tener presente los conductores de autos y motocicletas. Es importante realizar este trámite y evitar la multa de conducir con placas caducadas.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Los que deben renovar placas en Edomex

Según el Código Financiero del Edomex, este trámite se debe realizar del 1 de abril al 31 de agosto del 2026, según sea el turno de acuerdo al calendario publicado. Los conductores deberán ubicar el último dígito de su placa y así conocerán los meses en los que deben solicitar sus nuevas placas.

Recordemos que el trámite se realiza en el sitio oficial de Servicios al Contribuyente, en donde también existe la opción de solicitar a domicilio la entrega de las nuevas placas. Una medida que han implementado las autoridades para que cada vez más personas puedan cumplir con este requisito.

Renovación de placas en Edomex|Secretaría de Finanzas Edomex

Multa por no renovar placas en Edomex

Conducir con placas vencidas representa una falta al reglamento de tránsito del Estado de México, por lo que los conductores que no hayan cumplido con la norma tendrán que pagar multas que pueden ir de 16 a 20 UMAS, según sea el caso de cada vehículo.



16 UMAS: La multa mínima, que se aplica a los conductores que no tienen otras multas pendientes

La multa mínima, que se aplica a los conductores que no tienen otras multas pendientes 18 UMAS: Aplica a los conductores que tienen de dos a tres sanciones pendientes

Aplica a los conductores que tienen de dos a tres sanciones pendientes 20 UMAS: La multa máxima que se aplica a los conductores con más de 4 infracciones pendientes

Es por eso que se recomienda renovar las placas en el tiempo establecido por la secretaría correspondiente, para evitar cualquier problema más adelante.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.