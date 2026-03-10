Declaración anual: Lista de errores más comunes al realizar el trámite para este 2026

Presentar la declaración anual en México puede ser una de las tareas más tediosas y odiadas por todas y todos los mexicanos, sin embargo, realizar este trámite te puede evitar multas y sanciones económicas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en pleno 2026.

Cada año, antes del inicio del mes de abril comienzan las dudas y preguntas sobre cómo hacer este trámite ante las autoridades tributarias de México, por lo cual a continuación en adn Noticias, te daremos a conocer la lista de los errores más comunes al realizar el proceso ante el SAT.

Lista de errores más comunes al presentar la declaración anual 2026

Para poder realizar la declaración anual ante el SAT lo primero que debes hacer es revisar cuidadosamente tu información tributaria oficial, lo cual podrás realizar en el portal correspondiente de esta institución.

Algunos de los errores más comunes al presentar la declaración anual, son los siguientes:

Elegir el régimen fiscal incorrecto

No declarar todos los ingresos en el año

Cambiar la información precargada sin tener la documentación requerida

No llenar todos los campos del formulario antes de continuar en el proceso

No utilizar la e.firma para la solicitud de devoluciones de saldo a favor

No registrar pagos provisionales

Uso incorrecto del CFDI en deducciones

No revisar los datos de nómina

¿Quiénes deben presentar la declaración anual este 2026?

A pesar de lo complicado y abrumador que puede ser todo el tema de la declaración anual, la realidad es que no todos los trabajadores deben realizar este trámite en 2026, pues los únicos que contribuyentes que deben cumplir con el proceso son:

Personas que obtuvieron ingresos anuales por salarios superiores a 400 mil pesos

Personas que reciben ingresos adicionales distintos al salario

Personas que dejaron de trabajar antes del 31 de diciembre del año fiscal

Personas con actividades empresariales

Personas que obtuvieron ingresos por arrendamiento

Requisitos para hacer la declaración anual

Para poder realizar la declaración anual este 2026, las y los contribuyentes deberán presentar información como el RFC, contraseña del SAT, e.firma vigente, así como los datos bancarios en caso de que haya saldo a favor.

