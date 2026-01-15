SAT publica las fechas clave para la declaración anual de 2026

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó en sus redes sociales el calendario para que todas las personas realicen su declaración anual del 2026 en tiempo y forma. Una información clave para evitar pagar multas más adelante o recibir algún tipo de sanción por parte de la dependencia.

Recordemos que la declaración anual es uno de los trámites más importantes que hay en el SAT, ya que permite tener un balance general del pago de impuestos de todos los contribuyentes a lo largo del año, además de que es la única oportunidad que tienen los usuarios para recibir dinero en caso de que hayan pagado más impuestos de los que debían.

¿Qué es la declaración anual?

Tanto personas físicas como morales deben presentar la declaración anual del SAT , informando de todos sus ingresos, egresos, gastos, deducciones y retenciones del año anterior.

Con todo esto se podrá determinar el impuesto ISR, que puede ser a pagar o a favor, para que las personas y las empresas se mantengan al tanto de sus obligaciones fiscales.

Fechas en las que se debe hacer la declaración anual según el régimen

Hay fechas diferentes para realizar la declaración anual dependiendo del regimen en el que se encuentren inscritos los contribuyentes. Por ejemplo, las sociedades en periodo de liquidación deben realizar este proceso a más tardar el 19 de enero.

Asimismo, las organizaciones sin fines de lucro (donatarias) se encuentran obligadas a presentar la declaración antes del 16 de febrero, por lo que son aquellas con menos tiempo para realizar el trámite.

Por último, el SAT explica que todos aquellos con un Régimen General, con RESICO o con cualquier otro régimen tienen hasta el 31 de marzo para presentar la declaración anual. Destaca que las personas físicas tienen hasta finales de abril.

